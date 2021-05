Datos preocupantes/ De los últimos 600 contagios 9 de cada 10 son personas que tienen entre 18 a 50 años

En comunicación con Andrea Lazarte, por Cadena Máxima, el asesor del COE, Dr. Bernardo Biella manifestó que en las próximas horas se darán a conocer las medidas que adoptará la pandemia con respecto a la pandemia.

Biella sostuvo que el panorama que se vive en la Provincia, no es alentador “el 50% de las camas de terapia intensiva están ocupadas por personas de 18 a 45 años. Las nuevas cepas afectan a todos, ya no es un grupo etario. Tenemos jóvenes de 33 años, deportistas que no tenían patologías ni complicaciones, con respirador, las nuevas cepas tienen mayor virulencia. De los 600 contagios 9 de cada 10 tiene entre 18 a 50 años”.

Como miembro del COE, sostuvo que no cree que Provincia se adhiera en su totalidad a las disposiciones nacionales, pero sí se plantean medidas como: la vuelta de la circulación por par e impar, circulación cero éntrelas 23 y las 6 am, virtualidad en el Colegio Secundario y mayores controles en la nocturnidad, que es donde se planteando los grandes problemas.