Defensa Civil advierte que hay alerta máxima de incendios forestales

Debido a las condiciones climáticas hay una alerta meteorológica que genera una situación de extremo riesgo por incendios forestales en distintos departamentos de Salta. El 95% de los focos ígneos son ocasionados por el factor humano por lo que se insta a la comunidad a evitar quema de pastizales, basura, entre otras.

La Subsecretaría de Defensa Civil informó que el índice meteorológico para incendios forestales es extremo entre hoy y el 22 de agosto debido a la baja humedad, altas temperaturas y ráfagas de viento condiciones que contribuyen a incendios forestales y su rápida propagación.

Los departamentos Capital, San Martín, Anta, Rivadavia, Iruya, Santa Victoria, Orán, Metán, Rosario de la Frontera y La Candelaria son los que se encuentran bajo alerta máxima según el último reporte realizado desde el área de operaciones de Defensa Civil.

Al respecto el subsecretario de Defensa Civil, Jorge Arce, informó que el 95% de los incendios forestales son ocasionados por factores humanos por lo cual insta a la comunidad a extremar los cuidados, no realizar fogatas en lugares descampados, no quemar basura ni pastizales, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni bosques, entre otras medidas.

Cabe destacar que la ciudadanía puede reportar cualquier foco de incendio al Sistema de Emergencias 9-1-1 las 24 horas los 365 días del año.