Denuncian a una escuela por amenazas y bulling

En la escuela Mariquita Sánchez de Thompson, hay un niño que ejerce violencia hacia otros compañeros. El padre del niño amenaza a los padres de una niña que fue violentada por el alumno. Hoy, hay una familia que teme por su seguridad, tan solo porque hay un señor que cree con el derecho de poder ir y lastimar a otras personas.

La denunciante, Carla Chávez explicó que hicieron reuniones de padres sobre el tema del niño. “Yo tenía en claro que era violento con otros niños. A mi hija Morena, le decía que se mantenga al margen y que no le de importancia. En la última reunión que hubo, se acercaron algunas mamás a comentarme que mi hija sufría agresiones físicas y verbales por parte de este niño”, dijo.

Su hija sufre actualmente, violencia dentro de la institución. “Hace 7 años, todos los niños son compañeritos, este niño entró a mitad de grado, justamente expulsado de otra escuela por violencia. Yo al principio lo defendía al nene, pensando que el problema era de él, pero evidentemente es de los padres”.

Están todos los niños aterrados, hay alumnos que no quieren ir a la escuela, dijo Chávez. “Los directivos no ponen un alto, hicimos reuniones levantamos acatas, de que sirve si el niño sigue ahí. Nunca aparecieron los padres, porque los directivos no querían preocuparlos. Nunca me avisaron que mi hija sufría violencia, los niños tenían que avisarnos. El niño le llegó a cortar el pelo con una tijera, el último caso que nos enteramos, fue que pateó a una niña en el piso”, aseguró.