Denuncian irregularidades en Coronel Moldes: hablan de falta de servicios y faltas de respuestas por parte del intendente Omar Carrasco

En comunicación con Lazarte’nPorElMango con Andrea Lazarte, Alfredo Atanacio – Periodista de FM San Nicolas de Coronel Moldes, se refirió a las diferentes irregularidades en el Municipio.

En base a información que llegó al programa Lazarte’nPorElMango, vecinos de Coronel Moldes que residen a la vera de las vías, podrían manifestarse hoy debido a qué podrían ser desalojados.

«Se tiene pensado reactivar los ferrocarriles, es una locura porque tenemos otras necesidades en Moldes, todo está estancado, hay 20 familias que tenían una reunión con el Intendente para hablar sobre el desalojo pero no obtuvieron respuesta», dijo.

Señaló también que en el asentamiento hay familias de moldes y otras pertenecientes a otros municipios, la cuáles algunas fueron acomodadas por el Intendente.

Con respecto a las obras inconclusas en el Dique Cabra Corral, en especial la pavimentación del tramo de ingreso al préstamo, dijo:

«El pavimento artículado no está terminado al 100% y la empresa ya no está trabajando en el lugar, los empleados del pueblo reclamaron la falta de sueldo de 2 meses de trabajo, y la empresa se lavo las manos justificando no recibir aportes del municipio», concluyó.