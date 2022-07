Denuncian que Carrizo usurpó el cargo de secretario general de la entidad local de taxistas

Mediante un comunicado la Federación Nacional de Peones de Taxis de la República Argentina repudió a Alfredo Carrizo por usurpación del cargo de secretario general de la entidad local de taxistas. Además, lo acusan de apropiación de elementos del sindicato salteño. Los peones de taxis, SIPETAC denuncian la usurpación. El comunicado dice lo siguiente:

“Al gobierno de la provincia de Salta, el movimiento obrero organizado salteño y a la opinión pública en general, la Federación Nacional de Peones de Taxis de la república argentina, repudia la conducta del señor, Alfredo Carrizo, quien descaradamente usurpa el cargo de secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Salta, desprovisto de toda legalidad. El señor Carrizo no solo no cuenta con los títulos que corresponde, si no que se apropió de materiales de propiedad de nuestra identidad federal”.

En este contexto, Issac Sánchez, secretario de Finanzas de la Comisión anterior, afirmó a Agenda/Salta que esta situación no es de ahora, sino que viene de tiempo atrás y que además sí estuvo confabulado el anterior secretario gremial del sindicato, que hoy se encuentra prófugo de la justicia, el señor, Carlos Vila. “Él llegó a un convenio, yo pienso que fue un convenio económico por el cual este personaje se adueñó de la institución”, dijo.

Asimismo, indicó que ellos desde el momento en que se hizo esa fusión, hicieron la impugnación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y empezaron a recorrer un camino al cual llegaron a esta situación. “La federación nacional de peones de taxis emite un comunicado informando la situación de este personaje, al cual este no lo reconoce, porque el anterior secretario general de la federación, Omar Viviani, fue el que prácticamente autorizó esto que se realizó”.

Sánchez, señaló que el encargado de fiscalizarlos formalmente, como institución sindical, es el Ministerio de Trabajo de la Nación. “Hay una cosa muy importante que, en el año 2020, nosotros pedimos la intervención de la AMT y ellos emitieron un dictamen, por el cual ellos reconocían las autoridades que se informaron en la certificación de Autoridad del Ministerio de Trabajo y que no era Carrizo”.

Sin embargo, el señor Carrizo nunca presentó papel de nada. “Yo que vengo en los medios y que me hacen reportaje siempre dije que, si él tiene la certificación de trabajo, emitida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, yo le pido disculpas”.

Finalmente, el ex secretario de Finanzas, manifestó que “el usurpador, tiene poncho político oficialista”, tal es así que al comunicado no lo reconocen y no lo van a reconocer nunca. “Él se adueñó de todo y nunca fue socio del sindicato, a nosotros, este personaje se nos llevó toda la documentación y todos los libros, cuando empezamos a tratar de recuperar la institución y de hacer varias notas a diferentes organismos oficiales, le hicimos un pedido a la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo en Salta, al compañero Jorge Guaymas y el nos firmó un libro de acta”.