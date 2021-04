“Denunciar a Lucas Tevez no solo me costó el trabajo, casi me cuesta la vida”

La periodista denunció al Concejal Tevez por hechos de abuso y violencia de género. Ayer en el Concejo Deliberante de Orán se realizó una sesión extraordinaria donde se destituyó al concejal Hector Barraza denunciado por abuso sexual, pero no a Lucas Tevez.

En diciembre del año pasado la periodista Yanela Gutierrez denunció al presidente del Concejo Deliberante de Orán, Lucas Tevez, por violencia de género y hechos de abuso sexual hacia su persona. Cuando ella realizó la denuncia obtuvo como respuesta el despido y atentados en su hogar.

“Realizar la denuncia no solo me costó el trabajo, prácticamente casi me cuesta la vida”, contó Gutierrez. Además dijo que el sistema le produjo una herida muy profunda, causó que la gente la haga sentir mal y no pueda conseguir trabajo hace un año. “Estaba convencida que la justicia funcionaba, pero me doy cuenta que no denuncie a un hombre sino a un sistema político que lo defiende”, opinó haciendo referencia al concejal Lucas Tevez.

Ayer en el Concejo Deliberante de Orán se realizó una sesión extraordinaria para votar por la destitución de los dos concejales. Curiosamente votaron a favor de que Barraza deje su puesto, pero no así con el concejal Tevez. “A Barraza que llego solo sin padrinos políticos, lo sacaron. Tevez que tiene padrinos políticos como Gustavo Sáenz sigue en su puesto”, dijo.

Los oranénses demostraron su apoyo hacia Yanela, juntando firmas para la destitución de los ediles. Además muchas chicas que sufrieron lo mismo se animaron a contar su historia por redes sociales. Sin embargo cuatro concejales oficialistas le dieron la espalda al pueblo y votaron porque Tevez se quede.

Finalmente contó que ayer cuando salió del Concejo se sintió insultada y con ganas de vomitar por el asco que le produjo el encubrimiento. “Me resulta difícil llevar esta lucha porque solo las mujeres que pasan por esto lo saben. Si no estuviera mi hija yo no estaría acá”, dijo. Y culminó diciendo que nunca tuvo apoyo psicológico ni se comunicaron con ella para realizar una investigación dentro del Concejo Deliberante.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/4RPW93HHgb/