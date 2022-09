Derlindatti: «la conservación de los sistemas no deja de ser una visión para que humano sobreviva»

El proyecto de ley de Humedales es una propuesta de legislación nacional de Argentina para la regulación, protección y conservación de los humedales. Ahora hay una fuerte polémica por la ley de humedales.

En ese contexto, el doctor en Ciencias Biológica Enrique Derlindatti, explicó que todo el sistema biológico que contiene un salar y funciona como un ecosistema, además que tiene un efecto sifón. «Por eso estoy tratando de entender porque hay tanto enojo. Estuve leyendo mucho. No entiendo la postura sumamente extrema sobre la ley de humedales».

La propuesta de la ley pone condiciones y muchas veces determinados grupos con intereses no están acostumbrados que le pongan condiciones. «Leí que decía:’ la ley de humedales en contra de la minería’; a mi eso me preocupa, porque hay un discurso muy fuerte que todo lo que apunta a la conservación ambiental está mal», indicó Derlindatti.

Asimismo, detalló que él sabe cómo funciona el sistema. «Plantear que el salar no sostiene vida o que no tiene agua, es una mentira, es decir algo totalmente falso. La conservación de los sistemas no deja de ser una visión para que humano sobreviva».