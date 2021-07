Desde el 16 de agosto los salteños deberán clasificar sus residuos

Agrotécnica Fueguina recolectará residuos secos los martes y jueves y el resto de días residuos húmedos.

A partir del próximo 16 de agosto Salta contará con un sistema de recolección diferenciada de residuos. Este sistema consiste en que todas las familias deberán separar sus restos en dos canastos de basura, uno para los secos y otro para los húmedos.

Respecto a la capacitación, Constanza Colorito la Sub Secretaria de Espacios Verdes de la Municipalidad de Salta, explicó que se separaron por grupos a la sociedad. Desde el Municipio ya se capacitó al menos a 800 personas mediante una charla explicativa y se planea capacitar a toda la ciudad.

El servicio de recolección de residuos secos será martes y jueves, mientras que el resto de los días recolectarán residuos húmedos. La Sub Secretaria adelantó que no se levantarán los residuos si no corresponden al día.

Para finalizar Colorito amplió que el Vertedero San Javier, ya tiene previsto cómo será el tratamiento de los residuos. Y remarcó que la sociedad tomó la noticia como mucho entusiasmo, pero aún falta trabajar para que se vuelva un hábito en los salteños.

