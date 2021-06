DESDE EL PROGRAMA “COPA DE LECHE” CONFIRMARON QUE EL BENEFICIO ES SOLO PARA ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA. NO HAY NOVEDADES DEL SECUNDARIO

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó la titular de la Copa de Leche, Soledad Ceballos, y en primer lugar aclaró que la copa de leche, este año, sólo se habilitó para nivel inicial y primario, para el sector de la secundaria existen sectores que trabajan para brindarles este servicio. “En capital servimos aproximadamente a 120 escuelas públicas” aclaró. Actualmente la copa de leche consiste en dos días a la semana leche con cacao y el resto mate cocido, cada uno con su ración de pan correspondiente.

También, Soledad Ceballos, aclaró que dependiendo la estación del año, realizan evaluaciones de menú de acuerdo a lo que pasa durante el año. “Actualmente lo que se hacía era contar con dos menú, el primero de marzo a agosto y el segundo de septiembre a diciembre”. manifestó

Con respecto a lo que planteó la directora de la Escuela Agrícola sobre que no tienen información sobre la copa de leche, Soledad Ceballos resaltó que todavía no le comunicaron a las instituciones secundarias que no recibirían el beneficio.

Por otro lado, dejó en claro que cada municipio es la encargada de llevar a cabo el plan de Copa de Leche pero lo que si rige en toda la provincia es el Plan Intencional Escolar: “Dependiendo del ingreso, cada municipio determina como brindar la Copa de Leche”. A su vez explicó que el área de ellos, depende de Pablo Outes, Coordinación de Enlaces Políticos.