Desesperación por los incendios en el norte de Salta

En comunicación con Pan & Circo, Omar Ramírez, concejal de Colonia Santa Rosa explicó que esto es desesperante. “Ya hace 100 días que venimos con este incendio. Es una cosa impresionante, hay mucha gente que tiene problemas respiratorios, asma, la vista. cada vez va avanzando más”.

Hace una semana atrás, el humo solo afectaba de noche, pero ahora es todo el día y no se puede estar. “Los que tenemos casita de madera, precarias entra el humo por todos lados, no podemos dormir. Nos están matando lentamente”. aseguró.

Además, Ramírez señaló que nadie hace nada, el gobierno municipal no interviene, no invierte; provincia está de la misma manera. “No tenemos respuesta de, de nación tampoco. El gobierno, el estado se tiene que hacer responsable de una vez por todas. Que empiecen a actuar como corresponde, nos estamos hundiendo cada vez peor”.

Asimismo, el concejal dijo que el intendente brilla por su ausencia, no desde ahora si no desde hace tiempo. “Está ausente en todo y se llena la boca hablando de que no tiene nada. ‘que la provincia se hacen los boludos que nación se hacen los boludos´ que no lo ayudan y que no le dan fondos para darle a la gente. No tenemos agua en los barrios. De los 27 o 28 barrios, 20 no tienen agua. No tenemos cloacas”.