Desmienten versiones sobre la falta de camas en el Hospital de Tartagal

En comunicación telefónica con “Lazarte’n por el Mango” pasó Mario Mimessi, Intendente de Tartagal, para hablar de la situación actual del municipio con respecto al coronavirus. “Desde el punto de vista sanitario estamos hoy sin estar en la emergencia en la que están otros departamentos, con una tensa calma entendiendo que va a llegar esta segunda ola” afirmó. Con respecto al rumor del faltante de camas en terapias intensivas, dejó en claro que las autoridades del hospital desmintieron esta información. “A mi me apena porque esto genera miedo, pánico e incertidumbre. Hay que ser muy preciso a la información que se da” manifestó.

Por otro lado, Mario Mimessi, remarcó las obras públicas que se realizan en el municipio de Tartagal. “Estamos avanzando con proyectos que pronto firmaremos convenios para reparaciones de cloacas de distintos puntos de la ciudad, la construcción de un nuevo pozo de agua. Está pronto a finalizar las nuevas plantas potabilizadoras, gestionando otros proyectos que tienen que ver con pavimentos” expresó.

También hizo referencia al cambio de fecha de las elecciones. “Es muy difícil hacer la elección cuando a la gente le decís ‘quédate en la casa'” dijo. Además remarcó que las condiciones no están dadas para que las personas vayan a votar desde las 8 de la mañana a 6 de la tarde. De la misma manera resaltó que las elecciones no se debe unificar con las nacionales ya que el vecino centrará su atención a candidatos nacionales o provinciales y dejarán de lado el ámbito municipal. “Mucha veces no saben que ese candidato que va a emitir el voto viene por atrás con una cantidad de candidatos que ni siquiera la gente sabe que lo están votando”.