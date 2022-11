Despidieron a una persona por advertir a la sociedad que Aguas del Norte de Metán no brindaba agua potable

En San José de Metán, una persona tuvo inconvenientes en su lugar de trabajo, Aguas del Norte, ya que denunció los manejos de la empresa, manejos que nunca favorecieron a la población, entre otras cosas, aseguró que el agua no era potable, era agua tomada de un rio, hasta que se le agregaban cantidad de lavandina y así la mandaban a la red de agua.

Omar Toscano, denunciante, explicó que escuchó en los medios locales diciendo que las auditorias seguían y que lo terminando excluyendo. “Me despidieron por lo que yo salí a hablar en los medios de comunicación, que el servicio de agua que brinda la ciudad de Metán es directamente del rio”, dijo.

Asimismo, Toscano detalló que no tuvo diálogo con nadie. “El sindicato no nos llamó para nada, al contrario, abrieron el camino para que me despidan, pero yo estoy usando la vía legal, con mi abogado estamos iniciando las demandas pertinentes a la empresa en cuanto a la carta de despido que me hicieron no corresponde”.

Finalmente, aseguró que están pensando en no volver a trabajar si no están dadas las condiciones. “En una empresa que solo somos números y no valora lo que uno hace”.