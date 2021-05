Después de 18 años el Consejo de Ciencias Económicas y la Caja se enfrenta a elecciones con 3 listas

En contacto con Andrea Lazarte, CR. Juan Pablo López – Candidato a Pte. del Consejo Profesional de Ciencias Económicas comentó sobre las elecciones del próximo 28 de mayo. ”Necesitamos incorporar más colegas y profesiones. No solamente para el consejo sino también para la caja”, agregó.

”Estamos en un momento histórico. En el día de hoy se cumplen 76 años de la creación del Consejo profesional de Ciencias Económicas y también el 28 de Mayo es la elección de la caja”. En este sentido indicó que son tres las listas que participan, ”tres agrupaciones somos las que participamos. Las listas se tienen que presentar hasta el día de mañana”, agregó.

En cuanto a su lista, Renovación, detalló, ”estoy yo, está como candidata vice presidenta primera la contadora Hermosinda Egües, está la contadora Kati Pona que es de Tartagal y representa al interior”. Comentó que la idea es que el concejo directivo deje de lado el personalismo y se trabaje en equipo. ”Queremos reglamentar el funcionamiento del concejo directivo y apuntamos a realización de nuestro concejo profesional de manera tal que todos los profesionales puedan gozar de los beneficios del concejo”, explicó.

En relación a la gestión actual manifestó, ”Nosotros consideramos que la gestión que podemos hacer nosotros es mucho mejor. Planteamos la participación de todos los colegas sin importar donde estén y que profesión estén ejerciendo. Necesitamos de todos los colegas, los invitamos a que se involucren”.

Por otro lado comentó sobre el ejercicio ilegal de la profesión, ”Es una lucha que tenemos. Lo hacemos por el contribuyente porque no puede ser asesorado por una personas que no está capacitada. Aquellos que no están habilitados a través del concejo ejercen de manera ilegal”, detalló.

En cuanto a los aranceles explicó que tienen en cuenta a las PYMES de la provincia. Por eso están planteando una reducción de aranceles de los contadores para la certificación de firmas a las empresas que cumplan con los parámetros fijados por la secretaría PYME. ”Nosotros no podemos hablar de números pero lo planteamos como posible solución. Tendríamos que estar adentro de la gestión para saber de alguna manera si es viable”, finalizó.