Desregulación aerocomercial: “En estos niveles no existe en ningún lugar del mundo”.

El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas cargó contra la política de “Cielos Abiertos” que implementa el Gobierno y aseguró: ““esto va a terminar desconectando el país, rompiendo las economías provinciales, y en el medio va a haber accidentes y Sturzenegger no va a ir en cana”.

Luego de que hoy se oficializará la implementación de la política de “Cielos Abiertos” que lleva adelante el gobierno, el secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, habló con la radio El Destape y cuestionó duramente la iniciativa del oficialismo. “Este gobierno está rifando absolutamente toda nuestra soberanía”, consideró Biró y calificó la política del gobierno como “una desregulación total del sistema aerocomercial que no funciona en ningún lugar del mundo».

Además, Biró señaló que “si no controlan los aeródromos eso es la apertura a un Estado narco” subrayó que “se desregulan las tarifas para poder rebajar pasajes, hacerte quebrar y después que lo logran los suben».

En entrevista con el periodista Ari Lijalad, Biró recordó el episodio del avión que transportaba al equipo Chapecoense, de la aerolínea LaMia, que se estrelló en la jurisdicción de La Unión, Antioquia, el 28 de noviembre de 2016. “El avión que llevó a Chapecoense y se cayó por no cargar nafta tenía los papeles al día. Pero transformaron los controles en un sello de goma”, manifestó Biró, e insistió en que “con Cielos Abiertos te dicen que hay reciprocidad pero si no tenés la capacidad esa reciprocidad no existe».