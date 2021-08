Destacan el cumplimiento de la gente con el “Salta Separa”

Se cumplen 2 semanas de la nueva modalidad de recolección de residuos

Desde el pasado 16 de agosto, la Municipalidad, en una medida inédita y a favor del cuidado medio ambiente, puso en marcha en toda la ciudad el plan Salta Separa que consiste en la clasificación en origen de residuos secos.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente se destaca la gran participación vecinal y principalmente el buen comportamiento y el cumplimiento al respetar los días que sólo pasa el camión recolector de residuos secos.

Es fundamental tener en cuenta que la importancia de no sacar residuos húmedos junto a los secos es que el material a recuperar no se verá afectado por lo que no tendrá que ser descartado.

Se recuerda que los martes y jueves se recogen de manera exclusiva los residuos secos en horario habitual. Éstos pueden ser depositados en cualquier tipo de bolsa y/o caja.

Cuáles son los residuos secos

Papel, cartón, tetrabrik, vidrios, latas y envases plásticos medianos. Siempre deben estar limpios y secos.

Empezá a separarlos en tu casa y el recolector los retirará de tu domicilio dos veces por semana.

Fuente: Municipalidad de Salta