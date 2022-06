Detalles del incendio en edificio San Francisco

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por cadena Máxima hablamos con Héctor Quevedo – Residente del edificio, quien dió detalles sobre el incendio en el edificio de calle Ameghino durante la madrugada.

Un nuevo incendio durante la madrugada causó desesperación en el macro centro de Salta. Ocurrió en el interior de un edificio ubicado sobre calle Ameghino al 200, actuaron de inmediato en el lugar seis dotaciones de Bomberos, SAMEC y la Policía.

«Al parecer un auto empezó a incendiarse, en el subsuelo, hubo mucha gente mareada, no se podía ver nada por la cantidad de humo que había, todavía falta el peritaje», explicó.

El Vecino detalló que la explosión fue alrededor de más 2 de la mañana de este martes que posteriormente verificaron que el incendio se desarrollaba en las cocheras ubicadas en el subsuelo.

«El edificio tiene 6 años, son 4 departamentos por cada piso, son 6 pisos y la mayoría están ocupados, la gente tuvo que salir del edificio porque no se podía respirar, estos son edificios eléctricos si las puertas se hubieran trabado no podíamos salir, por suerte no pasó a mayores», contó.

El fuego fue extinguido en su totalidad y ya no existe ningún tipo de peligro, los Bomberos y la Policía se encuentran trabajando en el lugar para tomar todos los recaudos necesarios y darle la seguridad a los vecinos a poder volver a sus viviendas.

Cabe destacar que en el subsuelo se encontraban entre 8 a 10 vehículos pero solo se incendió uno.