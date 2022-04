Día del libro/ Karla Lobos «Hay que animarse, aveces pensamos que es imposible pero todos tenemos algo para contar»

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, Karla Lobo – Periodista y escritora – Autora libro «Tal vez en otra vida», habló sobre su libro.

«Talvez en otra vida» es una novela de 20 capítulos, escrita por la periodista salteña Karla Lobos, que cuenta las desventuras de una pareja que después de la primera ruptura, intenta durante 20 años, sin resultado, no volver a vincularse.

«En la editorial me ayudaron mucho con el diseño y las correcciones, de a poco fue tomando forma, es raro ver mi libro en la vidriera de una librería reconocida de Salta», dijo.

Karla Lobo, señaló que su libro es una novela amena y de fácil lectura, con momentos tristes, momentos graciosos y momentos inesperados.

Por otro lado también habló sobre su nuevo proyecto pero de tinte más periodístico.

«Estoy armando un proyecto de recopilación historica de los movimientos obreros, no puedo inventar, me estoy nutriendo con gente que lo vivió, no puedo inventar esta vez, pero me encanta esto», declaró.

Por último aconsejó a todas las personas que deseen escribir y publicar su libro propio.

«Hay que animarse, aveces pensamos que es imposible pero todos tenemos algo interesante para contar, es un esfuerzo grande pero muy satisfactorio», finalizó.