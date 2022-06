Día del Padre/ La municipalidad continúa trabajando en el despeje de algunos que intentan retomar y potenciando ferias barriales

En comunicación con Andrea Lazarte por Lazarte’n por el Mango, Susana Pontussi – Interventora de Espacios Públicos de la Municipalidad de Salta, hablo sobre el reordenamiento de los espacios públicos.

La Interventora de Espacios Públicos, consultada por los manteros, la organización en las peatonales y alrededores, informó que se está avanzando con el reordenamiento de los espacios públicos a través de la regulación de las ferias barriales habilitadas en la ciudad.

«La decisión es clara, es un avance y estamos mejorando las ferias barriales, vamos a asegurarnos de no volver para atrás, hoy los salteños, disfrutan pasear por las peatonales», dijo.

Con respecto a las ferias barriales, Pontussi señaló que «Comenzaron a aparecer nuevos pedidos de ferias barriales, esto ayuda a la ciudad con lo que respecta a la economía informal de manera ordenada, por ejemplo en el barrio huaico».

En este sentido explicó que a los feriantes se les exige mantener el lugar limpio, un baño químico para los feriantes y tener al dia el pago de un seguro.

Por último, ante la consulta sobre que decisión se tomó con lo que respecta a los juegos infantiles en el Parque San Martin, indicó.

«La ordenanza prohíbe los juegos infantiles, pero se planteó la idea de excepcionalmente brindarles un permiso de 2 horas, para ello deben regularizar los papeles, les exigimos ambulancia y mayor seguridad, pero ellos no cumplen y no podemos permitir que se instalen, otra alternativa sería que concurran a un complejo cumpliendo con todos los requisitos correspondientes, pero aún no pudimos avanzar en el tema», concluyó.