Día mundial del peluquero/ Apelan al ingenio para no cerrar

En contacto con Andrea Lazarte, Pablo Copa, Presidente del Centro Mutual de Peluqueros y Peinadores Profesionales, hoy en el día mundial del peluquero comentó la situación de los trabajadores en este rubro.

”Estamos contentos y preocupados”. Explicó que están preocupados por la situación que se encuentra el mundo actualmente porque los afecta económicamente. En este sentido comentó que varios negocios cerraron porque no tienen presupuestos pero los que siguen trabajando abren de lunes a sábado hasta las 20:00 hrs.

”Nosotros no estábamos preparados para esto. Hay muchas peluquerías que se juntan, buscan socios, otras que salen a domicilio. Buscan la forma de trabajar. Es un riesgo, quien me dice a mi que el que está en la casa no está enfermo, no es fácil”, detalló.

Por otra parte comentó sobre los cursos rápidos que circulan en las redes sociales y aseguró que la mayoría se trata de estafas. ”Hay que saber manejar las herramientas primero. Nosotros no tenemos una ley ni un colegio que habiliten a los peluqueros, hace años pedimos una ley o proyectos en la cámara de diputados a los políticos para proteger nuestro trabajo y no tener que habilitar a cualquiera como peluquero en tres meses, nadie aprende el oficio en tres meses”, finalizó.