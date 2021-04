Dino Tapia, subsecretario del Interior: “Seria un honor que el gobernador me tenga en cuenta para el cargo de secretario del interior”

El político dialogó con el equipo de máxima tarde

Luego de la renuncia de Mario Cuenca como secretario del interior, quedó un puesto vacante. Ante esto, Dino Tapia charló sobre si hubo algún ofrecimiento por parte de Sáenz para ocupar dicho cargo: “Hasta el momento no me dijeron nada, pero yo creo que eso estará para el análisis del gobernador, si el gobernador sugiere que esté yo, yo estoy al servicio de él, así que aceptaría con mucho gusto. Yo creo que hay que ser cautos en estas cosas , me dijeron que sí hay mención de mi nombre, pero hay que ser cautos, el que toma la decisión es el gobernador, yo trabajo en esto y vamos a esperar a ver si me hace el ofrecimiento, lo voy a aceptar porque estoy a su disposición”.

Además, el subsecretario charló sobre sus inicios junto a Sáenz, por el 2015: “Nací en salta pero viví en Cachi un tiempo, pero estoy con el gobernador desde el 2015 desde que fue electo intendente junto con Outes. En ese trajín electoral que tuvimos desde el municipio a provincia, hablamos con muchos intendentes, conocemos el interior y cuando llegamos el me propuso ser el subsecretario del interior, comencé a recorrer la provincia y dar una mano desde donde se pueda a la administración central”,.

Finalmente, el político dijo que la gestión de Sáenz es muy destacable por varios aspectos: “Yo creo que la administración de Sáenz se suma a las que más trabajo puso en el interior, en obra pública, educación. Se auxilió a los intendentes con esto de la pandemia, el gobierno los auxilio, en cuanto al pago de sueldos, y principalmente en cuanto a obra pública, yo creo que está gestión es una de las que más obra pública aporto, a pesar de la situación que se está viviendo”.

