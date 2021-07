Diputado Carlos Zapata: “Hacer la política buscando el voto con el hambre del otro, no es aceptable”

Los diputados Carlos Zapata y Julio Moreno del partido Ahora Patria, elevaron el informe correspondiente sobre el uso y distribución de bolsones entregados por el Ministerio de Desarrollo Social.

Durante el pasado martes se dio a conocer un video realizado por el Diputado Provincial Carlos Zapata, dónde acusaba al ex concejal Martín Del Frari de usar bolsones alimentarios del sector público para favorecer su campaña política.

Ante la acusación, el ex- edil señaló al Diputado con un duro mensaje en sus redes sociales dónde uso algunas adjetivaciones e insistió en los antecedentes que tiene el partido Ahora Patria. Hoy sin dar nombres el Diputado Carlos Zapata, dialogó con Cadena Máxima y dijo: “Cada cual tiene el lenguaje que su cerebro le permite, a los adjetivos jamás los respondo. Pueden decir lo que quieran, pero . Cada cual habla como puede, hace lo que puede y tiene la moral que cree correcta, yo no soy así”.

Sobre su acusación a Del Frari explicó que junto al Diputado Julio Moreno ya hicieron extensivos los pedidos de informe al Ministerio de Desarrollo Social sobre el manejo, inventario y distribución de los bolsones. “A lo largo y ancho de la provincia hay un uso político con la distribución de los bolsones”, sumó. Por otra parte opinó que es una forma vil de posicionarse políticamente. La ayuda social debe tener carácter humanitario y está abocado a mantener más o menos el nivel nutricional de las sociedades más humildes. Planteó que esto se debería configurar en un artículo del Código Penal.

En otro ordenes de cosas afirmó que realizó una denuncia penal contra los miembros del Tribunal de Cuenta por pasar por alto pagos que no se deberían haber hecho desde el municipio. “Se tuvo que pagar a la municipalidad alrededor de 62 millones de pesos en concepto de salida no documentaba derivada de una constancia de los subsidios y becas. La municipalidad pagó calladita y el Tribunal de Cuentas no puso objeción”, explicó. Sumó que cuando alguien es responsable de un pago que no debería hacerse, se tiene que hacer responsable.

Para finalizar detalló que todavía no obtuvo respuestas sobre el funcionario que autorizó las vacunaciones de covid-19 sin turno. “No hay informes ni se conocen responsables. Nadie debe irrespetar las normas que se establecen del ordenamiento legal”, finalizó.

Escucha la nota entera en el siguiente link:

https://fb.watch/v/wx4fC

W2a/