DIPUTADO DENUNCIÓ QUE LE OFRECIERON LA VACUNA SIN SER PERSONA DE RIESGO

En contacto con Andrea Lazarte, Adrián Valenzuela, Diputado Provincial comentó que todos los legisladores fueron convocados para colocarse la vacuna contra el COVID-19. ”Yo me negué a vacunarme”, agregó.

”Hoy reflexionaba por las vacunas y la cantidad de dosis que compraron. Nuestro país pagó por 20 millones y solo llegaron 5 millones. Esto repercute en todas las provincias, particularmente en la nuestra. Yo me negué a que me vacunen. Éticamente no me parecía. Tengo 45 años y todavía no habían vacunado ni a mi mamá, no me parecía. Es una cuestión personal”, agregó.

En relación al tema indicó que este hecho se dio hace aproximadamente un mes y medio atrás, cuando se hablaban de los vacunados vip. ”Se llamó a todos los legisladores para ver quien se quería vacunar. Mi respuesta fue: No gracias. Esperaré mi turno”, insistió.