Diputados presentaron el pedido de desafuero de Gustavo Orozco

Ante un pedido de desafuero, al diputado Gustavo Orozco le aprobaron en la sesión de ayer su solicitud de licencia, que lo alejará por un tiempo indeterminado de su banca. En ese sentido, el legislador de Rosario de la Frontera dijo que se pone a total disposición de la Justicia, aunque advirtió que sus causas no avanzarán.

En ese contexto, Orozco afirmó a Agenda/Salta que todas estas causas que tienen son inventadas y que además todo esto surgió porque él quiso insertarse en la política. «Yo soy rehén de este sistema, debo ser el único tipo que pidió tres veces mediante nota que se lo lleve a juicio. La causa ya esta caduca de acuerdo a los tiempos de la justicia y sin embargo lo mismo me tienen haciendo perder tiempo, me siguen haciendo gastar dinero, trayéndonos problemas».

Asimismo, aclaró que es esto tiene que ver con una cuestión política. «Me quieren sacar a mi del juego y no les interesa meter a otros policías que no tenían absolutamente nada que ver, hay hasta policías mujeres que cumplían un rol en la Brigada de Investigación, por ejemplo de jefe de guardia, de cuarteleras y lógicamente yo he sido jefe de esa gente y me siento responsable de la situación que ellos están viviendo».

Según el diputado, en cualquier otro caso normal las causas ya caducaron y ya que: «se dio en todos los casos que existen en Salta por terminada la situación mediante un juicio o sacando la resolución que tenían que sacar, que era que estaba caduco porque yo llevo mucho más de 6 años con la causa, cuando los términos son 3».

Sin embargo, el legislador señaló que él no tenía ningún problema hasta que ingresó a la política. «Cuando ingresé a la política empezó todo esto, ya se me empezó a tildar de que tenían causas por tortura, se me difamó, lo peor de todo que las difamaciones mías eran fogoneada por la procuración, cuando estaba el doctor Cornejo en la procuración a través del ministerio público que él conducía, se sacaba siempre la información que dañaba mi imagen, en un momento dijeron que tenía 4 causas por violencia de género porque le había pegado a mi esposa por ejemplo, hoy esa misma procuración descubre que las cuatro denuncias eran falsas, que las habían hecho en un página web», dijo.

Seguidamente, señaló que desde qje el manifestó sus ganas de ser candidato a gobernador, esto se precipitó. «Lógicamente el día que yo pedí a la Cámara de Diputados que al ministro de seguridad, Abel Cornejo, se lo investigara por las innumerables cantidad de denuncias que él tiene, y son más que las mías, con la diferencia de que las ninguna es por quedarme con un peso de nadie. Cuando el renuncia, yo tenía claro que la vuelta de él, exigía un sacrificio por parte del gobierno, y ese sacrificio era entregar mi cabeza, no tenía ninguna duda, él volvió como los hombre de palabras, me acuerdo que dijo: ‘Soy un hombre de palabra’, es indeclinable, a la media hora ya no tenía la palabra, yo si soy un hombre de palabra».

Ademas, el legislador explicó que los fueros parlamentarios nos protegen a los legisladores al momento de la detención, pero no quiere decir que puedas ir presos. «No tengo pedido de detención ni pedido de juicio; siempre estuve a disposición de la justicia».