Discapacidad/ Al ministro de salud le dicen que no hay deuda y los transportistas denuncian hasta 5 meses de atraso

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima, el ministro de Salud Pública, Juan José Esteban, se refirió al reclamo del sector de discapacidad al Gobierno Provincial por falta de pago.

Los transportistas de personas con discapacidad y los terapeutas en discapacidad se encuentran realizando un fuerte reclamo al Gobierno Provincial ante la falta de pago de obras sociales.

Con respecto a este caso, el ministro dijo «hablé con el superintendente Daniel López y me dijo que no se debía nada, luego me reuní con las personas que realizan los traslados de personas discapacitadas y me informaron con informes escritos de la deuda que tienen, lamentablemente tienen lotes de mayo, abril, junio y julio adeudados».

Juan José Esteban, señaló que no puede identificar dónde se corta la cadena de pago, «No puedo hablar de lo que desconozco, la superintendencia está por un lado, la AFIP por otro lado y luego están las obras sociales, nosotros estamos expectantes a este tema».

Por último indicó que desde nación deben llegar 17 ambulancias, tomografos, resonadores, módulos de atención a la provincia.

«Estoy espectante, y hablando constantemente con nación hasta ahora no hay una reacción negativa y las cosas van a llegar», concluyó.