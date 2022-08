Discapacidad en riesgo/ Marchan transportistas y profesionales por falta de pagos

En comunicación con Lazarte’nPorElMango por Cadena Máxima hablamos con Ademar Anachuri – Pte de ATRADIS (Asociación de transportistas de discapacidad de Salta), acerca de la movilización que realizarán hoy en el centro de la ciudad.

Ademar Anachuri, asegura que existe una de demora de pagos que abarca varios meses y que el Gobierno nacional ajusta en el área. Por esta razón desde el sector piden la regularización de las deudas a los prestadores y que no se recorten los servicios a las personas con discapacidad.

«Tuvimos muchos inconvenientes entre ellos atrasos en los pagos de la obra sociales y un recorte por parte de Nación al sector de discapacidad, hay un atraso en total de 4 meses», dijo.

En este sentido el presidente de Atradis, Ademar Anachuri, sostuvo que el gobierno nacional, a través de la AFIP decidió reducir el presupuesto de discapacidad

Es por esta razón que concentrarán desde las 9 en el monumento a Güemes y partirán hacia la Legislatura, dónde posteriormente se dirigirán a la Superintendencia de Salud, donde entregarán un petitorio.

«Hicimos pedidos de audiencia, pero no fuimos recibidos, en este país si no te ven no te escuchan, los terapeutas no pueden abonar su consultorio y nosotros no podemos cubrir los gastos de transporte»

Por último, Anachuri, dijo «Solicito que un diputado nacional pueda recibirnos, estamos quebrados, no hay para trabajar un día más, sino recibimos una respuesta positiva, trabajaremos hasta completar el mes y luego haremos un paro indefinido»