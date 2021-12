Discurso del gobernador Sáenz en el acto de Juramento de Fidelidad a la nueva Constitución de la Provincia

Discurso del Gobernador Sáenz en acto de Juramento de Fidelidad a la nueva Constitución de la Provincia.

“Queridas salteñas y salteños:

La reforma de la Constitución de nuestra Provincia implica un enorme salto de calidad para nuestras instituciones por los cambios introducidos van a profundizar un principio esencial de la democracia y de la República como lo son: la alternancia y los límites temporales de los mandatos en todos los poderes del Estado. Siempre estuve convencido que era necesario avanzar en poner estos saludables límites a quienes gobernamos. Ya desde mi periodo como senador provincial lo había planteado, cuando presente un proyecto de ley buscando hacer efectiva esa premisa en el año 2011.

En este tiempo como Gobernador de todos los salteños y cumpliendo con mi palabra, apenas comencé mi gestión impulsé el proceso constituyente, a través de un proyecto de ley que envié esta Legislatura para declarar la necesidad de la reforma y finalmente convocando a sesiones extraordinarias para su tratamiento. Luego de un enriquecedor proceso de trabajo y de debate de la Convención Constituyente que culminó de manera ejemplar con la sanción de la misma por unanimidad, hoy me toca venir como Gobernador a prestar juramento a esta nueva Constitución, lo que me llena de satisfacción y orgullo.

Se abre un nuevo tiempo para esta Provincia, marcado por la plena vigencia de los valores de la República. Un tiempo que pone a Salta en la vanguardia de todas las constituciones provinciales argentinas, en cuanto a la Justicia, los órganos de control y al régimen municipal. Estoy orgulloso de haber impulsado estos cambios para evitar que haya todavía quienes se quieran eternizar en el poder, ellos y sus familias. Orgulloso de haber impulsado la reforma pensando en ustedes y solo en ustedes, sin especulaciones ni beneficios para ningún dirigente o para ningún sector político.

Esta es la reforma de los salteños para los salteños. Hoy es un día histórico y agradezco a todos ustedes que lo hicieron posible. Agradezco de todo corazón a los 60 convencionales, cada uno con su impronta, con sus ideas, discutiendo, debatiendo en el ámbito que debe hacerse, que es en este recinto, pero con respeto, con responsabilidad y compromiso, las convicciones que cada uno de ustedes tenía. Eso me hace pensar que el camino es uno: que es todos juntos, todos juntos cuando queremos sacar adelante a Salta y esto quizás no se vea en lo inmediato, quizás lo veamos a futuro, pero les aseguro que estamos dando un salto de calidad muy importante.

Quiero agradecerles de corazón haber dejado de lado las mezquindades, los odios, las vanidades, los rencores. Aquello que muchas veces no nos permiten sentarnos en una misma mesa a discutir con ideas distintas. El que opina distinto no es nuestro enemigo; el que opina distinto tiene sus razones y sus argumentos que debemos rebatirlos o debemos discutirlos y tratar de consensuarlos. De eso se trata la política: el arte de consensuar para poder dialogar y conseguir un final que a los salteños les haga bien.

Lo hicimos por Salta. Lo hicimos porque el valor de la palabra es lo más importante que debemos recuperar aquellos que nos decimos dirigentes políticos; el valor de la palabra, la credibilidad, cuando decimos algo tenemos que cumplirlo; cuando no podemos cumplirlo debemos decir que no podemos, pero no mentirle más a la gente. Nos comprometimos en campaña que íbamos a limitar los mandatos eternos. Se han dicho y se dijeron muchísimas cosas, con los jueces de Corte, con los jueces inferiores, con la Auditoría, con los legisladores y hasta con este mismo Gobernador. La palabra es más importante que una cláusula transitoria.

Que Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les deseo unas Felices Fiestas y que el 2022 nos encuentre más unidos que nunca, trabajando por Salta, porque tenemos que buscar las cosas que nos unen y no las que nos separan. Muchísimas gracias salteñas y salteños.»