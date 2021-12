Docente de El Galpón reclama la falta de pago de tres meses de sueldo

Desde hace meses, Patricia Rojas no puede encontrar una solución

En junio de este año, Rojas fue removida de su cargo de directora debido a “cuestiones relacionadas con el COVID”. No conforme con esta decisión, la docente de la localidad del sur provincial recurrió a la justicia y pudo retornar en octubre, sin embargo, de allí en adelante denuncia que no le pagan su sueldo. Para comentar más detalles, Rojas dialogó con el equipo de “Máxima Tarde”

“Hasta el día de hoy no consigo que me paguen el sueldo de directora de octubre, noviembre y diciembre”, comenzó afirmando la docente, quien además agregó que “se encuentra viviendo una humillación constante”.

Con respecto a cómo sucedieron los hechos desde el principio, Rojas comentó: “Este tema viene desde abril, pude volver, a mi me sacan como a muchos docentes en junio. Vuelvo en octubre pero ya no me pagan el sueldo de director, esta gente no le hace caso ni al juez, yo soy una trabajadora, por algo trabajo, es a cambio de un salario”.

Por otro lado, la docente apuntó directamente contra la dirección de nivel técnico, denunciando distintas similitudes que se pueden observar en otros casos: “Es un modo de operar que tiene la dirección de nivel técnico. Somos varios directores que hemos sido apartados de nuestras direcciones del mismo modo: vienen, arman una causa falsa, salimos con la misma matrícula, (malversación de fondos para no quebrar la paz institucional), nos apartan y ponen un normalizador a cargo de las direcciones. En mi lugar pusieron un técnico electromecánico”.

En cuanto a una comparación de su caso con otros parecidos, Rojas dijo que “ella pudo volver por una orden judicial, pero que sino la iban a jubilar”. “, “El sumario queda, no sale nunca, yo me voy a jubilar pronto. Hay normativas pero no las respetan en nada, no respetan tu dignidad, es más, te tratan de humillar y denigrar. Ayer estuve en la ciudad, fui a ver mi tema y me encuentro con una protesta del gremio, donde hablaban de un profe de Aguaray que le habían pegado, llegamos a niveles insospechables”, señaló.

Finalmente, la docente de El Galpón afirmó que llegará hasta las últimas consecuencias hasta llegar a una solución, y que la causa que le hicieron “es una causa mentirosa, gravísima, una acusación, tan grave como falsa”.

