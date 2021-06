Docentes auto convocados siguen reclamando el cumplimiento de protocolos

Carlos Murga, docente auto convocado, dialogó en máxima tarde

Para comentar cuál es la difícil situación por la que hoy en día están atravesando los docentes, Murga charló con todo el equipo. Para empezar, el docente se refirió a la vacunación en aquel sector: “El nivel primario , diría que casi el 100% estamos vacunados con ambas dosis, el secundario hay docentes que les falta la segunda, en ese sentido, se fue cumpliendo digamos con el esquema de vacunación”.

Sin embargo, Murga afirmó que los casos de coronavirus son muchos, por lo que solo hizo falta poner de ejemplo a la escuela en que trabaja: “Siempre pongo de ejemplo la institución a la que pertenezco, la escuela Cuchi Leguizamón. En lo que va del año se van contagiando de 30 docentes, ya más de 15, algunos se contagiaron a pesar de tener la primer dosis”.

Finalmente, el docente se refirió a la cantidad de problemas que poseen debido a la pandita y el no cumplimiento de protocolos: “Sabemos que a los estudiantes no se los hisopo, solo a los docentes, me parece que esa presencialidad a rajatabla que dice Villada está mal. No se trabajó en detectar y relevar cuáles son los estudiantes que tienen inconvenientes, lamentablemente ese capricho que notamos, es justamente para no dejar expuesto que no trabajaron absolutamente para nada”.

