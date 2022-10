Docentes jubilados se van a adherir a la movilización de protesta

Se llevará a cabo la semana que viene, 13 de octubre, frente a la ANSES. Están exigiendo la aplicación de 82% que sea real y móvil.

Ramito Maldonado, presidente de la Asociación de Docentes Jubilados de Salta, explicó que como primera medida, se vamos a concentrar en la plaza de Belgrano y Balcarce, la segunda medida es ir al Anses.

«Nos vamos a concentrar en las instalaciones del Anses, vamos a expresar nuestros reclamos, donde queremos el que el 82% sea real, no así mentiroso como nos vienen aplicando.

Queremos que sea móvil, no como el poder ejecutivo de la nación dispone la movilidad con una formulita que la mayoria de los docentes no la entendemos, no conocemos», dijo.

Esa movilidad que exigen, se ve a partir de los logros de las paritarias de los colegas activos, que logran en ese ámbito de negociación. «Sabemos bien que paritarias, se trata en ámbito de la nación, determinan un piso que luego toman las provincias; que ven de acuerdo a sus posibilidades de ver de realizar algún tipo de mejora. Esa movilidad es asi como la entendemos los trabajadores».

Por esa razón es que ellos hablan de que existe un maltrato, «es un acto de violencia de que nos liquiden nuestros haberes, derechos muy bien ganados; como a ellos se les ocurre», aseguró Maldonado.