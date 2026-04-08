El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su país «trabajará estrechamente con Irán» y prometió que «no habrá enriquecimiento de uranio». Además, sostuvo que buscará el material nuclear enterrado, en busca de desterrar la idea de proliferación nuclear iraní. Así lo anunció esta mañana a través de la red social Truth Social.

«Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, que hemos determinado que ha pasado por lo que será un cambio de régimen muy productivo! No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, trabajando con Irán, desenterrará y eliminará todo el “polvo” nuclear profundamente enterrado (B-2 Bombers). Ahora, y ha estado, bajo una vigilancia de satélites muy exigente (¡Fuerza Espacial!). Nada se ha tocado desde la fecha del ataque. Estamos, y estaremos, hablando de alivio de aranceles y sanciones con Irán. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados. Gracias por su atención a este asunto. Presidente Donald J. ¡TRUMP», escribió el mandatario norteamericano en la plataforma Truth Social.