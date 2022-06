¿Dónde fue a parar el millón de pesos para la nena Wichi, Zaira?

Tras la muerte de su mamá y el abandono de su padre, la pequeña Zaira quedó a cargo de sus abuelos quienes sobreviven vendiendo artesanías. El caso se hizo público gracias a una vecina de la zona de Misión Chaqueña en Salta que utilizó su cuenta de Facebook para denunciar lo sucedido con esta niña.

Luego de que Agenda/Salta entrevistó a Juan Pablo Rodríguez, un influencer cordobés, que utilizó el nombre de Zaira para juntar 1 millón de pesos, el cual la familia de Zaira, nunca vio un solo peso de esa recaudación. Rodríguez afirmó que se había puesto de acuerdo con Pablo Cobos, presidente de Apadrinando Argentina para ayudar a la niña.

En ese sentido habló Cobos y dio su versión.

«Fui una persona que fue parte en todo el proceso, estuve presente desde que llegó Juan Pablo a Embarcación hasta que se fue. Conozco la situación detalle por detalle».

Según Cobos, la fundación de Córdoba inició una colecta para la casa de Zaira. «Cuando me entero de la situación, veía que hacían una colecta para la habitación pero me extrañaba que nadie hablaba del baño; en el norte hay muchas letrinas que son de palo y nylon y un tacho de pintura. Esto genera bastante focos infecciosos en los niños, por eso colapsan los hospitales; porque ahí están las principales enfermedades que sufren en el norte».

«Me contacté con Diana, que gracias a ella nos enteramos lo que pasaba con Zaira.

Le comente lo de la campaña, que lo iba hacer, que me comprometía que una fundación chica y que en realidad le pedí ayuda a mis allegados; no tengo la llegada de Juan Pablo. Le dije a Diana que me gustaría conocer la casa de Zaira y fui un día antes que llegue Juan Pablo. Conocí la realidad y me puse en campaña».

Al día siguiente, Cobos indicó que conoció a Juan Pablo y se pusimos de acuerdo para ir todos juntos a la casa, «a todo esto la municipalidad estaba ausente». «En el camino unos periodistas nos comentan que la intendencia ya estaba trabajando en la casa de Zaira. Cuando llegamos al lugar había algunos materiales de construcción y los familiares nos dijeron que ‘sí’ había venido una cuadrilla del municipio para empezar a mejorar la casita de Zaira, que salieron a comer y que ya volvían».

Asimismo, señaló que ellos continuaron con sus actividades, y que cuando vuelve la cuadrilla: «le dijimos al responsable que queríamos saber que iban a hacer para no andar chocándonos. Nos dijeron que como municipio iban a hacer el contrapiso, la habitación de los abuelos de material y machimbre. La fundación de Córdoba dijo que iba a hacer otras mejoras y yo con Apadrinando Argentina iba a hacer el baño».

El presidente de la fundación aclaró que Juan Pablo estaba muy insistente con ir a comprar todo para poder irse. «Le dije que me parecía que lo mejor era ir a pedir presupuestos para poder negociar y que nos den una rebaja. Cuando se hace cosas sociales la lógica es tratar de ahorrar lo más que se pueda para poder hacer más cosas. Cuando se hace algo social muchos del sector privado se solidarizan».

Y es ahí donde, en un momento Diana le dice que quería saber que se iba a hacer con la plata y es ahí: «donde Juan Pablo se enoja y le dijo que no tenía que darle explicaciones», dijo Cobos.