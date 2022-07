Dos hermanos con retraso madurativo estuvieron presos por un delito que no habrían cometido

Una situacion bastante compleja viven dos muchachos de Aguaray, que fueron juzgados y encontrados culpables por un hecho de abuso, son dos hermanos que padecen retraso madurativo, quienes se encontraban en una cárcel común y el Estado no tuvo ningún tipo de cuidado al respecto.

La prima hermana de los chicos, Ana Margot Segovia, se comunicó con Agenda/Salta y afirmó que no hubo pruebas que comprueben que ellos habrían abusado de la mujer. «Ellos fueron denunciados por una desconocida, una fabuladora porque pudieron manejar y lograr que estos chicos queden detenidos. En el momento que pusieron la denuncia, estos chicos quedan detenidos con prisión preventiva en 2018. Mi abuelita, entre que iba y venía, no entendía porque son personas del campo, totalmente vulnerables, ahí es donde yo entro con un permiso que se hizo por medio del juez»

Segovia explica, que en ese momento la recibe la defensora, en la cual ella dice que por favor le diga cuales eran los resultados ginecólogicos, a lo que ella responde: ‘los resultados determina que no hay floración, cicatriz, desgarro’. «Entonces de que abuso estamos hablando, no había nada de eso, sin embargo, luego de los resultados, yo hago hincapié haciendo saber que ellos son discapacitados, me dice: ‘bueno, si son discapacitados se hace una junta medica y vemos como se resuelve’, pero sin embargo no se movía, tendría que haber sido al instante la junta médica, con suma urgencia».

Su prima, al ver que no había movimiento ante su pedido, toma la determinación de mandar a un abogado, él pide una junta médica. «Esperamos ¡un año y 8 meses! para que a mi me den el okey de la junta médica».

Lo más grave es que, a los chicos los llevaron a un debate público, donde Ana Margot tuvo que llevar 5 testigos. «En el momento del debate, entra el fiscal y dicen: ‘esto se suspende porque los chicos son discapacitadas y no entienden nada’, sin embargo, los chicos seguían detenidos».

Ella indicó, que a pesar de lo que había escrito por medio de un psiquiátra, el pedido de la familia, lo elevan a juicio. «La junta médica se hacen en plena pandemia y se determina que ellos no son peligrosos para fin ni para terceros».

Finalmente, Segovia aclaró que no conforme con lo que determina la junta médica, ellos no quedaron libres inmediatamente. «Acá se cometió un gran delito de tenerlos presos 2 años y 11 meses, alguien se va a tener que hacer responsable, yo he tenido gastos innecesarios por este tema».