Dos niños wichi murieron por falta de atención en los hospitales

Lamentablemente, se produjo una muerte más en nuestra provincia, una niña wichi falleció en la comunidad de Tres Paraíso, el lunes 25 de julio a las 2 am, en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, la causa de su muerte fue por problemas respiratorios. El padre de la niña, Lucio Sanilar, se encontraba protestando porque le habían prometido médicos, asistencia en la zona y los doctores nunca llegaron y él perdió a su hijita.

En el Centro de Salud de Coronel Cornejo, faltan medicamentos, es lo que denuncia la comunidad La Esperanza, por otro lado no hay traumatólogos en General Mosconi.

En ese sentido, Sanilar indicó que él tiene el cargo como vocero de las comunidades wichi y tiene el conocimiento de cuántos niños se van muriendo. “Hasta este momento van muriendo 13 niños wichi en el hospital Mosconi, yo no pensé que iba a pasar algo tremendo a mi nena, antes que suceda nosotros hemos hecho una asamblea entre todos los caciques por otro niño que falleció de Felipe Juárez, al otro día hicimos asamblea entre todos los caciques porque nosotros vimos en el hospital de otro lugar que hay mala atención, hay agentes sanitarios que hacen controles y se mueven, pero hay un par donde no atienden y son enfermeros y algún médico”.

El padre de la niña aclaró que ellos pidieron en la asamblea y labraron un acta petitoria y después del hospital. “La doctora Serrano se comprometía que iba a dar facilitadores lingüísticos para los pueblos originarios, pero no estamos de acuerdo porque adentro hay enfermeros que tratan mal a los wichis y hay médicos que no atienden como debe ser y por eso no tuvimos respuestas en ese momento”.

Al no obtener respuestas se manifestaron en la ruta 34. “Hicimos corte de ruta para hacerlo bajar al ministro de salud porque no quedaba otra, la decisión de nosotros era hacerlo bajar al ministro, y el ministro dice: “tengan paciencia, levanten el corte, yo voy a estar con ustedes en su comunidad, como siempre nosotros somos pacíficos cuando hacemos corte de ruta. Levantamos el corte, y el ministro cumplió su compromiso que iba a estar con nosotros, ahí le entregué la carpeta donde pedía 20 facilitadores bilingües, para las distintas áreas, otros temas de consultorios y una ambulancia porque solo hay una”.

Finalmente, explicó que los caciques han pedido también que se denuncie a la doctora Serrano porque no puede ser que “van muriendo tantos chicos”.