Dr. Aguilar, Presidente del COE provincial: “Todo lo que nos pueda pasar con la vacuna es menos grave que un COVID”

El Doctor mantuvo un diálogo con el equipo de máxima tarde

Estamos atravesando un contexto difícil debido a la pandemia del COVID. Las cosas están difíciles para todos, y a veces algunas cosas puede que no estén claras del todo. Por esto, el presidente del COE, Francisco Aguilar, dialogó con todo el equipo. “Definamos Salta en varios departamentos, es muy diferente. Salta tiene diferencia en la afectación, hay mucha diferencia entre La Poma y capital, son situaciones muy distintas, y tenemos una curva ascendente alta, por cantidad de casos, ocupación de camas, es critica la situación. No es en descenso porque tenemos muchos pacientes internados, y muchos son jóvenes”, afirmó el doctor ante el difícil panorama provincial.

Con respecto a la vacunación contra el coronavirus, la cual gradualmente fue bajando su rango de edad, el presidente dijo que es bueno y malo a la vez: “Esa es una buena noticia, pero es una mala la vez. La buena es porque estamos vacunando gente jóven, la mala es que mucha gente entre 60 y 70 años no se acercó a vacunar, por eso hay vacunas disponibles. Como las vacunas no llegan con la potencia que se creía, se decidió vacunar desde mayor a menor riesgo, y como en Salta la gente con turno se acercó en un porcentaje bajo, se bajó la edad. Es muy importante que la gente se acerque a vacunar, cuando digo que afecta a los jóvenes es cierto, pero mucho más grave es en la gente de mayor edad”.

Siguiendo la línea de las vacunas, el doctor también afirmó que “lo que no está probado todavía es la combinación de vacunas” pero que cree que “en los próximos meses v a existir”. Aguilar también comentó que en algunos lugares, la vacunación viene muy bien, “incluso algunos lugares más chicos que capital van mejor”. Sin embargo, hay un problema a la hora cargar los datos en el sistema, ya que, “debido al desconocimiento, aplican las vacunas en 4,5 días, y al no cargarlas en el sistema figuran como si siguieran disponibles”.

Finalmente, Aguilar le dejó un mensaje a los Salteños, con el objetivo de que se sigan acatando las medidas sanitarias: “Hay muchas cosas, lo más importante es que uno vive en sociedad, no es que me vacuno y me salvé, uno se salva en comunidad, hay que tratar de proteger al otro y no quitarle la vacuna a otro que la merece, se vive en comunidad, hay que tener empatía, respeto por el otro, en una pandemia uno debe tratar de vivir en sociedad, independientemente de como pensemos en lo político, acá si uno politiza la pandemia, se está equivocando. Como sociedad hay que cuidar al otro, porque nosotros para vivir en sociedad necesitamos del otro”.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

