Dr. Biella: “Nosotros tocamos algunas puertas que en su momento no se abrieron”

El candidato a diputado provincial se refirió a su nueva alianza con el PRS

A días de que comience la campaña electoral, y en el día límite para presentar la conformación de listas nacionales, Biella dialogó con el equipo de máxima tarde: “Nosotros como Salta Independiente decidimos participar de manera independiente. No estamos de acuerdo con las reelecciones indefinidas. A nivel nacional, aprovechando la experiencia de ellos y la juventud de nuestro partido, decidimos hacer el SI PRS”, explicó el doctor sobre la alianza de su partido, de cara a las PASO nacionales de septiembre.

Con respecto a cómo fue el proceso mediante el cual se logró dicha combinación de partidos, Biella dijo que “primero hubo diálogos entre los referentes” y que luego “las cabezas se juntaron junto con abogados para ver la factibilidad de realizar esto”. “la semana que viene nos estaremos juntando para delinear los pensamientos de trabajo que haremos en septiembre”, afirmó el candidato.

Por otro lado, el doctor dio su opinión sobre la situación actual de nuestro país, diciendo que Argentina debe ser un país “más republicano”: “No coincido con Alberto, nosotros hablamos de republicanismo, de mantener los 3 poderes independientes. Pero Biella también se refirió al presidente anterior: “Macri era más republicano que el actual, pero lamentablemente no fue lo que esperábamos”.

Finalmente, volviendo al tema principal, el candidato hizo hincapié en su no alianza con la UCR, teniendo en cuenta que también fue diputado con dicho partido: “Hoy la UCR está trabajando con cambiemos, nosotros tocamos algunas puertas que en su momento no se abrieron, y dijimos vamos a salir solos”. El doctor dijo que en las nacionales ocurrió algo parecido: “En las nacionales también tocamos algunas puertas, hasta hace 72 hs, no sabíamos si nos íbamos a presentar, y esta conducción de Folloni nos permitió este acuerdo con el que vamos a trabajar a futuro”, concluyó.

Si querés escuchar la nota completa, ingresá al siguiente link:

https://fb.watch/v/4jWqxH40t/