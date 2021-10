Dr. Daniel Paganetti: “La gente cree que se va a vacunar, no son vacunas, estamos en un proceso experimental que nadie lo dice”

El Abogado dialogó en “Máxima Tarde”

El primer tema a charlar tuvo que ver con los cortes de agua programados en algunas zonas de la ciudad, los cuales causan enojo en la sociedad: “El agua potable tiene algunas características en cuanto a la prestación, cuando se alteran algunos de los principios, el servicio cae en deficiencia”, afirmó Paganetti. Además, el Abogado se refirió al tema del pago de la boleta, diciendo que “el servicio deficiente no tiene precio, por lo que debe haber una bonificación inmediata por parte de la empresa, caso contrario, denunciar al ente regulador”.

En cuanto a la historicidad que posee el problema de la falta de agua en la provincia, Paganetti dijo que “es un inconveniente viejo y estructural, por lo que se necesita una mega obra estructural en todo el sistema de agua de la provincia”. “Esta suspensión forzosa no es más que la clara prueba de la ineficiencia del servicio en la provincia, son problemas no sorpresivos, que la empresa y el ente conocen”, señaló.

Finalmente, el especialista habló sobre las vacunas y la “poca explicación” que se le brinda al ciudadano: “La gente cree que se va a vacunar, no son vacunas, estamos en un proceso experimental que nadie lo dice. Yo tengo mucho temor de hacerlo, vemos que la gente que está vacunada, un gran porcentaje de ellos tiene problemas de salud”. En cuanto a la vacunación en los niños, Paganetti dijo que “no va a atender porque los quieren vacunar a los chicos, ya que ellos no son de riesgo”. “Ellos tienen un sistema inmunológico tan fuerte que el COVID no les llega, el índice de mortalidad y supervivencia es del 99,998%, osea, no se porque los quieren vacunar”, concluyó.

Si querés escuchar la nota completa, clickeá el siguiente audio: