En comunicación con Andrea Lazarte por Cadena Máxima, el Doctor Emilio Benitez – Pte de la Fundación LUCENS, mencionó las estadísticas en el país y la falta de importancia por parte de las personas.

El doctor señaló que las estadísticas son preocupantes debido a que en Argentina el ACV es la segunda causa de muerte, la primera de discapacidad y es algo que pasa todos los días.

«Todo el mundo piensa que no le va a pasar, que el cáncer por fumar es una fantasía, que con hipertensión no pasa nada, aveces uno no toma conciencia y cada vez empeora», dijo.

También agregó, «son bisagras en la vida de una persona y marcan mucho a las familias, mucha gente se muere y queda con secuelas de por vida, el cerebro no perdona y cuándo se dañan estructuras vitales no se recuperan».