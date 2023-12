DR. ESPECHE: «El insumo para hacer diálisis de nuestros proveedores se termina el 15 de Enero»

«Para ser claros, la responsabilidad es definitivamente de los funcionarios que deciden no girar los dólares comprometidos con antelación»

El Dr. Mario Espeche, titular de CEPRIDIASA (Asociación de Centros de Diálisis de Salta y Jujuy), se mostró profundamente preocupado por la situación de las personas que deben realizarse diálisis.

«El insumo de nuestros proveedores se termina el 15 de Enero», expresó el especialista e indicó que no solo es la falta de insumos; si no que se trataría de una situación mucho más compleja.

Espeche hizo referencia a la falta de Bicarbonato, que si no hay en existencia es imposible hacer el tratamiento en el país y calificó de ‘muy serio’ el problema. Así también señaló que la responsabilidad de lo que está ocurriendo es de los funcionarios que no giraron los dólares para la compra de insumos, del cual habían asumido el compromiso en hacerlo, teniendo en cuenta que crisis que pasa Argentina y que no supieron establecer prioridades.

Escucha la nota completa en el siguiente audio: