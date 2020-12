Dr. Francisco Aguilar: “Los Salteños debemos cuidarnos más”

En diálogo con Máxima Tarde el Dr. Francisco Aguilar ex presidente del Comité Operativo de Emergencia (COE) cerrando un ciclo en el servicio de la salud pública. Quien dijo “Tal cual creo que estamos muy relajados y tenemos que seguir cuidando nos mañana es una fiesta familiar pero en año nuevo ya no es fiesta familiar después de las doce ya no, pero es feo no me gusta que allá más controles de seguridad por qué eso denota lo irresponsable somos”

“No hay que ser negativo pero no sembrar psicosis, la situación del punto de vista sanitario no está todo resuelto y el tiempo no marca que tenemos que ser respetuosas por qué vivimos en una sociedad dónde no tenemos conductas.

Si nosotros hacemos las cosas bien , las clases vuelven , las actividades deportivas, las salidas recreativas y muchas actividades más.”

Además dijo ; “Estamos todos cansados pero no por eso bajo la guardia , esto no es solo los números, esto es más allá.

Son medidas gratis las de usar un barbijo, alcohol el gel y el distanciamiento, son medidas que todos entiende desde hace tres meses que hablo de los líderes no importa dónde y son ellos que tiene que ayudar en esto. Y el que tiene el virus y no lo sabe el contagió es de humano a humano.”

Con respecto a los pacientes recuperados por Covid-19 comentó” El Covid-19 como es una enfermera nueva no sabíamos bien cuáles eran los síntomas o el más conocido como síndrome post Covid-19 que a muchos les dejo secuelas musculares o respiratorias y eso todavía no se investiga , el tema de resolver los problemas post Covid-19 no está resuelto y la gente no lo entiende.”

Para culminar la entrevista Aguilar agregó ; ” Estoy convencido que el trabajo que hicimos en estos tres meses dio buenos resultados por eso la curva de contagios decayó, ojo eso no implica a que todos los salteños nos relajemos por qué no se sabe si llega un re brote o no pero no estamos para cumplir con tantos pacientes en hospitales y menos por médico.”