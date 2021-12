Edgar Domínguez: “Ser convencional para mí fue la experiencia más bonita y honorífica que pude llevar a cabo para desempeñar”

El Convencional Constituyente dialogó en “Máxima Tarde”

Por empezar, Domínguez se refirió a cómo pudo llevar a cabo sus funciones en la reforma constitucional: “Estoy satisfecho, fui candidato a convencional porque me movilizó la idea de ponerle límite a todos los mandatos. Pude lograr avances y uno se siente satisfecho, tengo un profundo cariño por todos los departamentos de la provincia”.

Por otro lado, Edgard resaltó la importancia de la reforma, la cual limita los mandatos de los cargos del ejecutivo: “Se va jurar el 22. Podes ser reelegido una sola vez, luego necesitas 1 intervalo para darle mayor equidad a las elecciones. La alternancia de esa manera está garantizada. Nosotros tuvimos 2 gobernadores en el último cuarto de siglo, sea Romero Urtubey o Sáenz, los diagnósticos son parecidos, evidentemente la no alternancia no nos hizo bien”.

Además, el convencional se refirió a otro punto importante de la reforma: “En la categoría de gobernador y vice, también intendente, se estableció la prohibición que te suceda un familiar o pariente. Si realmente queremos aplicar la alternancia, no debe quedar en la mesa familiar de la casa. Se ve mucho en el interior que esa alternancia no es tan genuina, sino que va camuflada entre un pariente y otro. Tenemos que dinamizar la parte electoral con mejores y más candidatos para que la gente tenga distintas opciones para elegir. Esto no es una proscripción, es una búsqueda de la renovación”.

Finalmente, con respecto a más cuestiones relacionada con la sucesión de cargos, Domínguez dijo que “él es de una familia laburante, por lo que le cuesta 10 veces más de trabajo que una persona que tiene parientes”: “para mi fue la experiencia más bonita y honorífica que pude llevar a cabo para desempeñar”, señaló.

