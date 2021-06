Educación en casa/ Da Souza “En mí caso fue positiva”

En contacto con Andrea Lazarte, Tane Da Souza Correa, Delegado territorial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), comentó la situación de la educación actual en este contexto de pandemia e hizo referencia a su experiencia personal de educación en casa.

En este contexto opinó desde su experiencia, ”Fue algo muy positivo en mi caso. Pero en otro caso, en otro momento, en algún otro lugar, o en otro contexto, con otro niño, no es comparable. Hay innumerables familias que necesitan de una institución educativa”.

Comentó, ”yo creo que en general de los grandes aspectos y debates. En la educación particularmente, las soluciones mágicas no existen. Lo que puede ser una buena receta en un momento, en una población particular, en algún lugar determinado, quizá no lo es en otro. El problema a veces es que intentemos pensar, desde los escritorios o desde las grandes urbes, propuestas de soluciones a las grandes educativas, que muchas veces no tienen nada que ver a las realidades. No es lo mismo un chico que tiene que ir a la escuela a unas dos cuadras de su casa en el macro centro de Salta, que uno de una población Rural del interior de la provincia con distintas realidades”. En este sentido opinó que debemos pensar como sociedad, un modelo educativo superador centrado humano.