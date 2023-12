«El ajuste no se aplica a ‘La Casta’ sino al conjunto de los trabajadores»

ENTREVISTA A PABLO LOPEZ

El Protocolo Antipiquete de Bullrich ante las manifestaciones sociales. Economía: «la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en un 50% y de un día para el otro». El «Boletazo» en Salta y más tarifazos que se vienen en los servicios públicos.

El dirigente de izquierda, Pablo Lopez, habló en el programa Máxima Mañana sobre «el ajuste» y «la política represiva» que ideó el gobierno nacional «para imponer el plan económico».

Pablo Lopez sostuvo que desde el Ministerio de Seguridad no están siquiera defendiendo el derecho a la libre circulación, que no les interesa. «Lo reconoció la misma Patricia Bullrich», advirtió el dirigente de izquierda. Así, el problema no es que se corta la circulación porque ese argumento se cae cuando los manifestantes liberan un carril o cuando hay un camino alternativo que garantice esa circulación. Por eso ahora desde el gobierno «lanzan amenazas directas para que la gente no se movilice», analizó Lopez.

El diputado nacional mandato cumplido habló de los porcentajes que solicitaron las empresas de servicios públicos para los nuevos «tarifazos»: SAETA, EDESA, AGUAS DEL NORTE.

Audio de la entrevista completa: