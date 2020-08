El Carril/ Una familia denuncian falso positivo de COVID-19

En comunicación telefónica, el propietario de “Ferretería Carlitos” ubicado en la localidad del Carril, Carlos López, comentó sobre el caso negativo falso que recibió por parte del COE de dicha localidad.

López detalló que el miércoles 19 de agosto, recibieron un mensaje del Hospital San Rafael, informando que el resultado del hisopado a su esposa había dado positivo por Covid, indicando que debía cumplir el aislamiento con el grupo familiar por 14 días, teniendo que cerrar inmediatamente la ferretería Carlitos.

Sin embargo la familia decidió realizar una segunda prueba por un laboratorio autorizado el día jueves 20 cuyo resultado al día siguiente dio negativo al Covid. Por lo tanto se informó al hospital público sobre dicho resultado sumado a la prueba de anticuerpos que también dió negativo. La familia solicita urgentemente una respuesta formal por parte del COE del Carril para así habilitar la apertura de la ferretería.

“Nos sentimos abandonados, nos dicen una cosa, otro otra cosa y todo por teléfono. Cada estudio nos salió 6 mil pesos. Nos llamaron que nosotros podíamos trabajar, pero mi señora todavía no, mañana le realizarán otro estudio. No entiendo, no sé en qué confiar, no queremos generar pánico en el pueblo y que nuestros clientes se enojen. Hicimos los pasos que teníamos que hacer, vimos una segunda opinión y dijeron que no teníamos nada. En el hospital público estamos registrados como positivos. Solicitamos que nos den una solución por escrito”.