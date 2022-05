Otra vez el gobierno no cumplió lo que promometió. El Centro de recuperación Nutricional Infantil en Santa Victoria Este no tiene médicos y los niños, desnutridos y con problemitas en los pulmones siguen siendo derivados al hospital de Tartagal.

Ante esta situación, el Cacique Alejandro Barbier de la comunidad del Cañaveral se encuentra indignado y decepcionado, ya que prometieron atención médica a los niños y nada. «No hay profesionales en el centro nutriciónales. Es muy triste lo que pasa acá,nosotros tenemos un centro de recuperación pero siguen derivando a los niños al hospital de Tartagal».

Ahora Barbier se pregunta ¿Por qué los están llevando a Tartagal?, «siguen con mala atención. los médicos justifican que los niños están muy bien atendidos».

Según el cacique, hay padres que sacan a los niños del hospital, porque ven que no están evolucionando y que: «no reciben la visita del médico, no tiene buena atención los enfermeros; yo vi lo que está pasando en el hospital con mis propios ojos».

Asimismo, señaló que el Centro de Recuperación no funciona como tiene que funcionar; «no veo profesionales, solo veo enfermeros. ¿Cómo se va a recuperar el niño?Cuando lo ven mal, ¿qué hacen ellos? Lo derivan a Tartagal», afirmó.

Siguiendo con el tema y con decepción, Alejandro declaró que al niño aborigen no lo van a atender bien, pero cuando es criollo, es bien atendido; «es un dolor muy grande para nosotros los originarios. Seguimos en las mismas, no hay mejora. ¿Hasta cuando?».

Por último, expresó que espera los 30 médicos que le prometieron. «De los 30 no veo a nadie, ni uno. Así va a ser siempre, un enfermero no está capacitado como un médico profesional. A las 4 de la tarde tenemos reunión con los Caciques de San Martín. El gobierno no esta cumpliendo con lo que se comprometió».