El consumo masivo cayó 20,4% interanual en abril

A nivel mensual, el retroceso en el consumo alcanzó el 17,1% en todo el país.

El consumo masivo en la Argentina registró una caída del 20,4% interanual en abril y retrocedió un 17,1% frente a marzo, de acuerdo al relevamiento de la consultora Focus Market vía Scanntech.

El análisis reveló quela cantidad de tickets expedidos bajó un 8,9% frente al mes anterior y un 11,2% frente al año anterior. Las unidades por ticket, en tanto, retrocedieron un 4,5% interanualmente a 4,2 unidades por ticket y 13,2% frente a marzo 2024 a 4 unidades por ticket.

El retroceso del consumo es una tendencia general en todo el territorio nacional, con una merma un poco más acentuada en el interior, al reflejar una caída del 21,1% interanual en el cuarto mes del año y del 17,8% frente a marzo. En tanto que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la baja fue del 19,3% interanual y del 15,9% respecto al mes previo.

Al analizar el Total Canasta, el informe arrojó que la inflación del mes de abril fue del 3,4%. El segmento de Alimentos tuvo un aumento promedio del 3,2%, Bebidas 7,6%, Cuidado Personal 3,9% y Limpieza 1,9%.

En cuanto a la variación de precios interanual, se registró un aumento del 295%. Al mismo tiempo, el relevamiento observó que en abril hubo, con respecto al mes anterior, categorías con deflación en Alimentos: -7,0% en Azúcar y -2,2% en Aceites, dentro de las primeras top 5 en consumo del mes.

El director de la consultora, Damián Di Pace, sostuvo que «abril ha sido un mes complejo para el bolsillo de los argentinos”, señalando que “la suba de tarifas de servicios públicos a pesar de la desaceleración del alza del precio de los bienes deja poco excedente para el mantener el gasto a valores constantes”.

Al respecto, puntualizó que eso se ve relajado en que “los volúmenes continúan a la baja con menores cantidad de tickets en puntos de venta y menores unidades de compra por ticket”.

En ese sentido, agregó que “si bien las paritarias comienzan en este mes a tener una recuperación positiva frente a la variación de precios del mes aún no alcanza para recomponer el poder adquisitivo». Asimismo, planteó que “debemos tener en cuenta que muchos argentinos dependen de ingresos que no son constantes y no cuentan con paritaria alguna».

El informe sostuvo que el formato de tienda Self-Independiente, presenta una mayor caída de consumo contra mes anterior, con un descenso del 20,1% ($6.862 de ticket promedio y 5,2 unidades por ticket). En tanto que el autoservicio grande retrocedió un 14,4%, con un ticket promedio de $4.292 y 4,6 unidades por ticket.

Di Pace expuso que «en el mes de abril el consumo masivo cae más que en el mes de marzo” y anticipó que “evidentemente vamos a próximos meses donde la corrección de los precios relativos de la economía cómo tarifas de servicios públicos y privados comienzan a erosionar la capacidad de gasto de muchos hogares argentinos”.

