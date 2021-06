El director de la serie “Güemes, el sueño de una américa libre”, dialogó en máxima tarde

El mismo explicó todos los detalles sobre este gran proyecto

Emanuel Moscoso, uno de los directores de la serie de Güemes, se refirió a el nuevo lanzamiento: “Son 4 capítulos de 26 minutos, que cuentan un poco la vida de Güemes desde la infancia hasta su muerte. Con el otro director, Javier Flores, tuvimos que adaptarlo por una cuestión más presupuestaria, y bueno, quedo lo que pueden ver, se transmite por todos los canales de la provincia”, afirmó Emanuel.

Además, el director de cine dijo que la serie ya estaba grabada terminada el año pasado, sin embargo, el lanzamiento se tuvo que postergar: “En el 2020 ya lo teníamos listo, todo fue grabado en Salta. Debido a la pandemia no pudimos estrenarlo el año pasado, lo cual no me molestó mucho ya que este año era el bicentenario, primero está la salud de toda la gente, no podemos estrenar con grandes eventos”.

Finalmente, Emanuel amplió más detalles sobre la grabación de la misma: “Se filmó en la provincia, en escenarios naturales y en los que Güemes ando seguramente. Finca la Cruz, campo la cruz, siempre con apoyo de entidades del gobierno, técnicamente el documental se ve así gracias a eso, pudimos contar con el vestuario del teatro provincial también”.