El doctor Daniel Paganetti se quiere postular para convencional constituyente

Para contarnos más, Paganetti dialogó en máxima tarde

Debido a que hay una convocatoria para reformar la constitución provincial, muchas personas se vieron interesadas en presentar si postulación. Uno de ellos es el abogado Daniel Paganetti, quien, una vez que se informó sobre el tema para presentarse de manera individual, se dio con la sorpresa de que era un requisito pertenecer a un partido político. Ante el disgusto que le generó esto, el doctor presentó un amparo ante la justicia para poder participar personalmente. Pero para informarnos más sobre este proceso, Paganetti charló con el equipo de máxima tarde.

“Yo soy una persona de derecho. Soy abogado, que me considero, con 24 años de profesión de abogado, me parece que tengo capacidad para poder aportar mucho a una convención. Me parece que en primer lugar tenemos destacar lo que significa una convención constituyente. Para diferenciar de otra elección, como las de legisladores, diputados, senadores, etc, elecciones a las que estamos acostumbrados cada 2 o 4 años los argentinos, convención tiene una característica distinta, un valor enorme. Y ante la decisión que tomé de participar, empecé a investigar la legislación.”, afirmó Daniel ante su interés para formar parte de la convención.

Sin embargo, en el proceso de investigación, Paganetti se encontró con la sorpresa de que no se podía postular al menos que pertenezca a un partido político: “Cualquier funcionario puede llegar a la convención constituyente, pero que pasa, yo no soy afiliado a ningún partido político. El artículo 3 dice que los partidos políticos serán los encargados de postular a los convencionales, eso significa que para ser candidato tengo que lograr que a mí, un partido me postule. Esto me deja 2 caminos. Afiliarme a un partido político y, una vez adentro del partido, lograr que me postulen. Lo cierto es que encontré un impedimento, una traba para poder ser candidato, por eso me dirijo a la justicia, va a definir un amparo que está en trámite y en estos días el juez dictará sentencia. La justicia es quien tiene la última palabra y es quien me habilitará o no”.

Finalmente, ante esto, el abogado nos contó que es un impedimento y él no posee afinidad con ningún partido: “No hubo ningún ofrecimiento. Yo no tengo ninguna afinidad con ningún partido, no tengo ni conozco, es más, yo soy bien crítico de los partidos, porque la distancia que hay con los ciudadanos hoy en día, me parece muy imprudente, me parece una falta de respeto a la constitución. Se va a modificar la ley suprema de nuestra provincia que merece el tratamiento de todo el arco de la sociedad. A mí me parece que están haciendo la convención a espaldas del pueblo, imaginemos que cantidad de gente independiente sin afiliación que hay en la provincia con capacidad de las más diversas índoles, de todos los sectores. Quienes declararon la reforma parcial debieron darle está apertura a la sociedad y no votar unánimemente. La verdad que a mí entender no podemos dejar en esas manos la reforma, los ciudadanos no podemos. Por eso es que me pare a hablar”.

