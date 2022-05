El fiscal de estado ordenó que intervenga la cámara de Diputados en la denuncia que hizo la Doctora Liliana Hermosilla

A mediados de diciembre se desató un escándalo en la Cámara de Diputados que tuvo a toda la provincia en vilo. La abogada Liliana Hermosilla, quien se desempeñaba como jefa del Área Jurídica de la Cámara de Diputados, denunció que había una serie de irregularidades, como por ejemplo despidos arbitrarios y autodesignaciones (usurpadores) de planta política en los más altos niveles de planta permanente y sin cumplir con ninguna norma que ordenan los actos administrativos de tal naturaleza.

En ese sentido, Hermosilla indicó que hace hace unos días atendieron su denuncia. «Como esa denuncia como no avanza y está trancada ahí, me fui a la fiscalía de estado, en el artículo dice: que le corresponde al fiscal, la defensa de todos aquellos actos administrativos que incidan».

De esta manera, ella aclara que el fiscal compartió el dictamen de una procuradora y lo dictaminó, en el sentido de que, va dirigido a la cámara para que la cámara tome intervención de la denuncia que hizo la doctora hermosilla y que: «mencionando el expediente que esta retenido y haciendo otras observaciones sobre que este tema lo deben atender los abogados del mismo organismos».

Pero ella no entiende como pueden ateder a su denuncia, si: «a los abogados nos sacaron hasta por la fuerza pública, a las cinco mujeres que estábamos trabajando en la oficina, las tres abogadas y las dos administrativas. Y pusieron 2 usurpadores sin matrícula. Son usurpadores porque según la constitución es aquel que no está bien designado porque no tiene los requisitos legales, es del año 1978».

«Los usurpadores» están denunciados penalmente, junto a los designantes.

La abogada comparó, a los concejales que recibieron el IFE quienes fueron sancionandos con 2 años de suspenso y la inahabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, es por eso que ella dice que los denunciados deben ser sancionados de la misma manera, ya que ellos se encuentran en la misma situación.