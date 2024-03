El gobernador Gustavo Sáenz inauguró el 126º período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial

Este fue el mensaje ante la Asamblea Legislativa.

Señoras y señores legisladores, Pueblo de Salta.

Agradecido por la confianza renovada por los salteños y respetuoso del mandato constitucional, vengo a dar apertura a las Sesiones de la Legislatura.

Terminamos un mandato que estuvo lleno de desafíos. Y ya mostramos como pudimos avanzar, unidos, con gestión, con planificación en el corto, mediano y largo plazo.

Las circunstancias de la hora nos indican que ese camino debe ser profundizado, privilegiando lo esencial y las necesidades de los sectores más vulnerables frente a la actual crisis económica nacional.

Redoblaremos nuestros esfuerzos en defender constante y tenazmente los intereses de los salteños y en gestionar los fondos que legítimamente pertenecen a las provincias.

En ello, apelo a la conciencia de nuestros legisladores provinciales y nacionales, más allá de su signo político. Los salteños los necesitan a la hora de proteger y potenciar su producción, sus fuentes laborales, su economía, su educación, su salud, su seguridad, sus niños y ancianos.

A lo largo de mi gestión, he colaborado con autoridades nacionales de diversos partidos políticos. Lo hice por respeto por al mandato popular y buscando siempre consensos, porque creo firmemente que es lo que nuestro país necesita para no volver siempre a empezar y vivir en crisis permanentes.

Desde el primer minuto en que asumí como gobernador de nuestra amada Salta, afirmé mi compromiso de estar siempre del lado de los salteños, pero también como gobernador de una provincia históricamente patriota y solidaria, que nunca ha dejado de pensar en todos los argentinos.

En este tiempo difícil de la Argentina, he remarcado en varias oportunidades la voluntad de acompañamiento al gobierno elegido por el pueblo, y a favor de que se le otorguen al presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno.

Quiero que a Argentina le vaya bien, que vivamos en paz, que se encuentre una salida a los duros problemas sociales y económicos que sufre nuestro País.

Todos saben que he expresado permanentemente mi negativa a apoyar medidas o normas que, a mi juicio, perjudican los intereses federales y, sobre todo, a los salteños, pero eso no invalida apoyar lo que entendemos que sirva.

Desde Salta siempre estaremos dispuestos a dar una mano y a ayudar. Solo exigimos el mismo respeto y la misma confianza con la que nos brindamos desde el primer día.

Ojalá que esta situación tan difícil que vive la Argentina sea transformada para bien, en un nuevo punto de partida y nos sirva a todos para entregar una mejor nación a nuestros hijos y nietos.

No creo que esto se pueda lograr desde las descalificaciones y los agravios, sino desde el diálogo y el consenso. Dialogar y consensuar no es sinónimo de corrupción es sinónimo de democracia. Allí me encontrarán siempre

Los salteños sufrimos una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que debe afrontar el Estado provincial y los municipios también.

Al no haberse acordado el Presupuesto Nacional 2024, estamos administrando el Estado bajo los parámetros determinados por el Presupuesto 2023, luego de un año que arrojó una inflación superior al 211,4%, lo que se traduce en una notoria licuación de su valor.

La decisión del Gobierno Nacional de suspender el financiamiento para nuevos proyectos, incluso para muchos de los que están en ejecución; y la incertidumbre que hay sobre la implementación de ese anuncio, obligó a replantear el escenario local para hacer frente a esta triste coyuntura.

Todo esto provocó el término del Fondo Nacional Incentivo Docente, una lucha de los maestros de muchos años, un derecho adquirido que vamos a acompañar y defender. También del Mejoramiento de la Infraestructura, del Pacto Federal Educativo; del Plan SUMAR, del Programa Federal de Salud, del Programa Federal de Vivienda, de Argentina Hace, por citar solamente algunos.

Le solicitamos al Gobierno Nacional que se cumplan los contratos para la ejecución de las obras públicas y de otras partidas que habían sido comprometidas por la anterior gestión y que actualmente cuentan con diferentes niveles de avance. Hay una continuidad jurídica que el Estado Nacional debe respetar.

Venimos de cuatros años muy difíciles, con pandemia, sequía, crisis económica, pero los salteños no nos dejamos vencer fácilmente y a las dificultades le ponemos el pecho, la fuerza de la unidad, el talento de nuestra gente.

Y aún en medio de la profunda crisis económica y social que enfrenta la Argentina, ponemos el hombro a nuestro país y seguimos exigiendo equidad en el trato y una reivindicación histórica que no sólo merecemos, sino que es lo mejor para la Patria.

Estoy convencido de que el desarrollo de Salta está unido también al desarrollo de la Región. Trabajo y trabajaré junto a los gobernadores del Norte Grande para potenciar nuestros esfuerzos y acabar con una historia de postergaciones que impide que este gigante dormido que es el Norte argentino se ponga de pie.

Por ello seguiremos participando, además, en los diferentes Consejos Regionales y del PARLANOA, para consensuar proyectos y plantear propuestas en beneficio de nuestros pueblos.

Porque si el Norte crece, si tenemos más inversión, más infraestructura y accedemos a nuevos mercados, el crecimiento del Norte será también el del País.

Nuestros ciudadanos merecen las mismas oportunidades para crecer y desarrollarse que las que tienen en el centro del país. Construir la Argentina Federal, no solo tiene que ver con la justicia, sino con dejar atrás tantos sueños perdidos.

Nada sólido se podrá construir si seguimos con un rumbo que no potencie todas las regiones de nuestro rico país y ofrezca oportunidades de trabajo, a lo largo y a lo ancho de su geografía, evitando la migración a centros urbanos que ya no pueden brindar mejor calidad de vida, sino todo lo contrario.

Señoras y señores legisladores, las acciones y obras realizadas en estos últimos cuatro años, también marcarán el rumbo de lo que queremos llevar adelante en este nuevo mandato, al que por supuesto se le sumarán nuevos desafíos y proyectos.

Si hay que señalar que la disminución, en algunos casos drástica, de fondos nacionales a las provincias, afectarán la continuidad y la proyección de diferentes acciones y programas. Destaco que Salta es la segunda provincia, en términos relativos, más afectada por los recortes de transferencias nacionales.

Frente a esta realidad, más allá de que trabajaremos en todos los ámbitos institucionales, incluido el Poder Judicial, en defensa de los intereses de Salta, hemos establecido un programa de mayor reducción de partidas para sostenimiento del Estado y ejecución de políticas públicas en todas las áreas, que incluyó el congelamiento inmediato de vacantes y contratación de personal; la promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones; la suspensión de la adquisición de bienes de uso y el congelamiento de la pauta publicitaria por seis meses y, por igual período, el de las remuneraciones de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, entre otras medidas.

Destaco que Salta es la segunda provincia más afectada por los recortes de transferencias nacionales, que tienen que ver con fondos que destinaba la Nación a temas vinculados a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros.

Señoras y señores legisladores, este es el contexto económico en el que nos encontramos.

Pero permítanme ahora hacer un resumen, que no llega a detallar la enorme cantidad de acciones y obras realizadas en estos últimos 4 años, y exponer algunos de los proyectos y acciones a desarrollarse, de aquí en adelante.

Trabajamos con equilibrio presupuestario en todos los años de mi gestión, presentado sus correspondientes Cuentas Generales del Ejercicio.

Renegociamos el stock de deuda heredado, que al 31 de diciembre de 2023 es de más de 160 millones de dólares menos que en 2019. Se canceló el Fondo de Reparación Histórica y se renegoció el Fondo del Bicentenario.

Fuimos fiscalmente responsables, y siempre buscaremos serlo. Los problemas fiscales de la Nación se deben resolver con medidas cuyo costo se soporten equitativamente.

Nuestra provincia nunca gastó más que lo que le ingresó, durante los 4 años de gestión y con mucho sacrificio logramos el equilibrio fiscal.

Señores legisladores, es importante señalar que, hasta el 31 de enero de 2024, se destinó más de $166.000 millones, a 2.125 obras de todas clases: viales, educativas, de salud, de viviendas, alumbrado público, hídricas y de energía, entre otras, con fondos provinciales y nacionales y sin endeudamiento.

La cantidad de obras está detallada en el Portal que habilitamos en 2022 y que puede ser consultado por todos, desde cualquier lugar del mundo, por primera vez en una gestión en Salta

En relación con muchas de ellas, no quiero dejar de manifestar, que las que están en ejecución con fondos nacionales, aunque ahora se encuentren suspendidas por falta de envío de los recursos, se terminarán durante mi segundo mandato.

En cuanto a las obras viales, la tarea realizada fue incesante, en la convicción de que sus beneficios son múltiples, tanto para las personas como para la producción. Entre otras, puedo citar a ruta provincial 27, ruta Provincial 23, ruta Nacional 51, ruta Nacional 86, la ruta 40, la ruta Provincial 7 y la ruta Provincial 35.

Pocos días atrás, inauguramos la Circunvalación Noroeste, que une la Circunvalación Oeste con la Av. Bolivia, con un paso bajo nivel que soluciona un conflicto creciente en el tránsito de la zona.

Habilitamos el tramo entre la ruta provincial 28 y la zona norte de la Capital, una importantísima vía de comunicación para la integración regional. Una obra de gran envergadura que la realizamos con fondos propios, con empresas salteñas y mano de obra local.

Quiero también manifestarles que a pesar de que el proyecto fue descartado por el nuevo Gobierno Nacional, la Provincia buscará alternativas de financiamiento para construir la nueva traza de la ruta nacional 68, desde la autopista de Circunvalación Oeste hasta la intersección de la ruta provincial 36.

El proyecto es muy importante para la Provincia y daría al área metropolitana y al Valle de Lerma otra vía de comunicación para dar más fluidez y seguridad al tránsito. Construir infraestructura vial para el Gran Salta, como para toda la provincia, es una prioridad.

Para el 2024 tendrá continuidad el “bypass” entre la ruta nacional 51 y la ruta provincial 36, que evitará el tránsito pesado de camiones por el área urbana de las localidades de Campo Quijano y dará mayor seguridad vial y desarrollo de la actividad minera.

En la ruta Provincial 27, está previsto que en los próximos meses la Provincia inicie la pavimentación del primer tramo de la ruta nacional 51 y Salar de Pocitos y continuaremos la optimización del segundo tramo entre Salar de Pocitos y Los Colorados.

Señoras y señores legisladores, el agua y las cloacas inciden notablemente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Así lo entendemos y, entre otras obras, estamos ampliando y optimizando la Planta Depuradora de la zona sur de la Capital, con fondos internacionales y sin endeudar a la Provincia, obra que beneficiará a más de 800 mil personas del área metropolitana, con un importante impacto ambiental, ya que evitará la descarga de desechos en el río Arenales y que concluiremos en esta nueva gestión.

La conformación de la Mesa del Agua Provincial representó un paso fundamental y estratégico en la gestión de la crisis de los servicios de agua potable y saneamiento en la Provincia.

La creación del Comité de Crisis de Emergencia Hídrica y la declaración del Estado de Emergencia Hídrica fue la respuesta a la severa sequía, la mayor de los últimos 50 años. La asistencia a través de la distribución de agua con camiones cisterna y reparto de bidones es esencial para garantizar el acceso a este recurso vital en momentos críticos y tendrá continuidad también.

Invertimos en 52 proyectos de infraestructura en San Martín para revertir la desinversión histórica y suspendimos la facturación de los servicios sanitarios para proteger a los usuarios afectados.

Desde el inicio de la gestión se llevan adelante más de 400 obras de agua y saneamiento, en particular en el norte salteño.

Con nuevas fuentes de abastecimiento en Salvador Mazza, se independizó la localidad del sistema Itiyuro, aportando mayor caudal a las localidades abastecidas. Lo mismo se realizará en Aguaray, en donde se proyecta para este año llegar a cubrir el 100 % de la localidad.

Por el Plan Hábitat se realizó la optimización de la Planta Potabilizadora de Tartagal y se duplicó la capacidad de reserva de la cisterna de Villa Güemes.

En General Mosconi se está construyendo por primera vez un pozo de agua para abastecer parte de la localidad. El nuevo acueducto Tartagal – Mosconi está actualmente en ejecución y mejorará el caudal.

Licitamos el acueducto Yacuy–Tartagal y la optimización de la planta potabilizadora del río Conchas, en Metán, al igual que el sistema de agua y ampliación de redes distribuidoras en Tolloche, en Anta.

En Orán dimos mayor calidad al servicio de agua potable y se realizan conexiones de las nuevas redes con las existentes y trabajamos en el acueducto de la planta potabilizadora Aguay a Vespucio.

Quiero mencionar el inicio de la II etapa de la obra de optimización del sistema de agua de San Lorenzo y la 1ª etapa de la nueva planta potabilizadora y acueducto de Campo Alegre. Fuimos agregando obras para mejorarla e incorporar más zonas de abastecimiento. También trabajamos con un ambicioso plan sobre la colectora máxima y colectoras principales de Vaqueros.

Está previsto el inicio de la construcción de la planta depuradora de Cafayate, que se financiará con fondos internacionales.

En otro orden, ampliamos y mejoramos la red eléctrica y su capacidad en la Provincia: pusimos en funcionamiento la primera conexión eléctrica internacional entre Bolivia y Argentina, el Electroducto Juana Azurduy, mejorando el desempeño del sistema.

Consolidaremos el Anillo Energético Valle de Lerma, con dos nuevas estaciones transformadoras. Avanzaremos en el estudio para la interconexión de 500 KV entre Cobos y Antofagasta de la Sierra en Catamarca. Con la electrificación de Olacapato, la vincularemos al Sistema Argentino de Interconexión.

Se inició la Obra de Ampliación de Red entre San Agustín y Campo Quijano y las nuevas estaciones transformadoras en Campo Quijano y Salta Oeste.

También en lo energético, menciono al gasoducto de los Valles Calchaquíes, ya iniciado, el de La Viña – Guachipas y la red de gas domiciliario en Guachipas.

A partir de allí, se ejecutará el tendido de la red de gas natural de media presión para los vecinos de Guachipas. Y la ampliación de redes de gas domiciliarias de Rosario de Lerma, en La Silleta y Metán.

En base a la planificación y por las permanentes gestiones ante Nación para conseguir recursos, logramos que en Salta se reactivara la construcción de viviendas: el último cupo se había recibido en 2017. En estos cuatro años, entregamos 4.000 unidades y tenemos en ejecución 2.557. En proyecto, hay 1.478 viviendas y 1.792 en proceso licitatorio.

El IPV trabajará este año con el objetivo de lograr que el círculo sea más virtuoso, articulando mecanismos para disminuir la mora. El presupuesto provincial para Infraestructura ha seguido una curva ascendente desde el inicio de la gestión. El de 2023 fue un 94% superior con respecto al 2022.

También quiero destacar que tenemos más de 350 proyectos de obras hidráulicas elaborados o evaluados. Ejecutamos más de 60 kmts. de terraplenes de defensa en los ríos Pilcomayo y Bermejo.

En todos los municipios se construye infraestructura urbana para mejorar la calidad de vida de los vecinos, con obras de pavimentación y repavimentación, cordón cuneta, iluminación en calles urbanas, rutas de acceso, tendido de redes de media y baja tensión. Las prioridades las definen sus intendentes.

Seguimos en esta gestión con la construcción de la nueva terminal de ómnibus de General Güemes, que tiene un avance de más del 60% y que también dejo de recibir fondos de Nación para que se siga construyendo, igual que la escuela técnica Nicola Tesla. Como sea este gobernador y este gobierno le va a dar a Güemes la terminal y la escuela prometida.

Señoras y señores legisladores, en mi segundo mandato seguiré trabajando firme en lo que entiendo consideramos todos una prioridad fundamental de cualquier gobierno: la educación, que tiene un porcentaje del Presupuesto de los más altos del país.

Sin embargo, como siempre lo señalo, estos recursos son insuficientes frente a tantas necesidades y deudas históricas con nuestro sistema educativo. Por ello es fundamental que el Estado Nacional cumpla con su facultad y obligación indelegable en la educación, en concurrencia con la Provincia, según se ordena en la Constitución Nacional y se establece en la Ley Nacional de Educación.

Se podrán establecer nuevas metas, modificar programas, pero debe haber continuidad en políticas de Estado. En este sentido, las transferencias de fondos nacionales para la educación al sufrir un corte abrupto afectan estos objetivos.

Como ejemplos, el Fondo de Incentivo Docente, Conectar Igualdad, Fondos de Infraestructura, Becas PROGRESAR, servicio alimentario escolar, entre tantos otros. No se puede dejar de invertir en educación. Es una inversión, no un gasto. Es fundamental para el presente y el futuro de la Patria.

Quiero señalar que durante el primer periodo de mi Gobierno invertimos muchos recursos propios y gestionados ante Nación, en reparaciones, ampliaciones y en 64 edificios escolares nuevos, de los cuales 28 ya se terminaron. Nación debe enviar los fondos para continuar con las obras comprometidas.

Para este año está prevista la ejecución de 36 obras por más de $10 mil millones entre edificios nuevos en ejecución, refacciones y ampliaciones para los diferentes niveles.

En cuanto a conectividad, el 90% de escuelas tiene hoy ese servicio. En los primeros cuatro años conectamos a 569 escuelas a Internet. Continuaremos trabajando para llegar a todas en este año y de hecho en febrero ya se empezó a conectar, a través de un programa de ENACOM, 72 escuelas rurales.

En mi primera gestión, entregamos más de 65 mil equipamientos informáticos por CONECTAR IGUALDAD, programa que en su momento fue interrumpido y se recuperó merced a un acuerdo entre la Nación y las Provincias. Seguiremos bregando por su continuidad.

Este año y durante mi segundo mandato seguiremos entregando elementos didácticos. Más de 220 mil kits escolares se entregaron, cada año, para el Nivel Primario, y se sumaron libros para ese nivel y para el secundario entregados por Nación. Por ahora esos recursos nacionales no están asegurados para este año.

Nuestro compromiso con la política educativa continuará también en los cambios necesarios sobre los contenidos, y en cómo se enseña. Me refiero a la formación docente y las nuevas pedagogías.

En este marco, continuaremos incorporando contenidos específicos de educación emocional, emprendedurismo, educación financiera y mediación, entre otros, en todas las unidades educativas de nivel secundario. Queremos darles más herramientas a nuestros niños y jóvenes para crecer como personas y ciudadanos comprometidos y enfrentar con éxito los desafíos que tiene el mundo de hoy.

La formación continua de nuestros docentes es de vital importancia para que puedan responder a las nuevas tecnologías, a la forma de aprender y la necesidad de actualización permanente en nuevas pedagogías. Lo venimos haciendo desde el comienzo de mi gestión. Duplicamos cada año los fondos destinados a cursos, seminarios, posgrados sin costo para nuestros docentes y en alianza con instituciones de prestigio en cada área y así seguiremos en esta nueva gestión.

En el nivel primario, continuaremos con el fortalecimos de la Alfabetización Inicial, porque no aprender a leer a escribir en tiempo y forma condiciona toda la trayectoria escolar.

Tenemos 206 escuelas con este programa y lo adaptamos para 161 escuelas con la modalidad intercultural bilingüe de San Martin y Rivadavia. Tuvimos resultados auspiciosos para más de 20 mil alumnos y Salta fue reconocida junto a Mendoza, Córdoba y Entre Ríos, como aquellas que más avanzaron en este terreno.

Finalizaremos con la implementación de lengua extranjera en el ciclo básico de Primaria. Es una necesidad que marcan los tiempos que vivimos.

Vamos a seguir ampliando la posibilidad de cursar su secundaria a jóvenes que viven en parajes lejanos, con el sistema “mediado por tecnología”, para evitar que la mayoría deje de cursar sus estudios obligatorios. En los últimos 4 años ampliamos a 28 las sedes, junto con UNICEF, duplicando las que existían.

Insisto en la importancia de seguir adelante con programas de acompañamiento para alumnos con riesgo de abandono o repitencia, que promueven la terminalidad educativa para obtener el título secundario. Hoy, sufren una quita total de los fondos nacionales.

Desde las distintas modalidades vamos a acompañar a las instituciones educativas asesorando en la implementación de prácticas inclusivas, diversificaciones curriculares y construcción de un banco de recursos. También, establecer mecanismos de monitoreo y evaluación del progreso de políticas inclusivas, identificar áreas de mejora y ajustar estrategias.

Señores legisladores, siempre debemos fortalecer la carrera docente. Por eso, en mi gestión se modificó la Ley 8325/22 y se conformaron dos Juntas Calificadoras de Méritos y Disciplina para los niveles Inicial y Primario y otra para el Secundario y se avanzó en la digitalización de procesos; se estableció por decreto la titularización anual y se inició el llamado a cubrir cargos por concursos, después de varios años.

Vamos a seguir avanzando en dotar de mejor funcionamiento de las Juntas, así como en los cambios normativos y llamado a concursos para lograr potenciar con equidad, la carrera docente.

En este marco no quiero dejar de señalar que siempre pusimos y pondremos el máximo esfuerzo para mejorar los ingresos docentes y del toda la administración pública. Prueba de ello es que desde que empezó mi gestión, las paritarias hicieron que Salta, desde posiciones muy inferiores en la tabla entre las provincias, pasara a estar entre las primeras en cuanto a pago de salarios docentes, incluso en algunos cargos testigos, en el primer lugar, y también que los salarios estén al nivel o superen la inflación.

Seguiremos poniendo nuestro máximo empeño, en el marco del nuevo y difícil contexto económico que nos encontramos.

En el marco de educación vinculada al acceso al mundo del trabajo, se viene trabajando en nuevas ofertas y cambios curriculares de carreras en de nivel superior no universitario.

Por ello se han desarrollado tecnicaturas en diversos campos como enología, programación, logística y marketing digital y el camino de construcción de ofertas educativas especializadas continuará.

Más de 80 convenios han sido establecidos con empresas y cámaras representativas de diversos sectores productivos para desarrollar propuestas educativas de formación profesional, entre otras. Firmamos diversos convenios para formar a programadores salteños.

Creamos la UPATecO, una oferta académica con alto contenido de carreras tecnológicas y de economía del conocimiento. Orgullo de este gobierno es nuestra universidad provincial. Está en 32 municipios, llegando con carreras a toda Salta en forma virtual.

Seguirá expandiéndose. En los próximos meses, se inaugurará el Polo Tecnológico de Vaqueros con una amplia oferta académica, mientras que avanza la ejecución de las obras de las sedes en Cafayate y San Lorenzo que se abrirán, también este año.

En los municipios de Chicoana y Tartagal, la Universidad Provincial seguirá dictando cursos de formación para el trabajo en espacios propios de capacitación. A los que se sumarán, este año, Hipólito Irigoyen, Orán y Mosconi.

Dentro del proyecto ‘Salta Ventana al Universo’, se instaló el observatorio del proyecto QUBIC en La Puna salteña, y se avanza en las obras de ingeniería para el observatorio que instalará el proyecto LLAMA. Estamos comprometidos con acciones para asegurar que con esos y otros proyectos interesados, tengamos un polo de observación astronómica a nivel internacional en nuestra Puna.

Creamos 40 nuevos talleres de Robótica para estudiantes de distintos niveles y localidades. Actualmente hay 71 y continuaremos incrementando estas ofertas.

Señoras y señores legisladores, nuestros museos forman parte de las instituciones más visitadas en el norte del país y recibimos la distinción MARCA PAIS. En estos 4 años, visitaron los museos salteños más de 1.600.000 personas.

Trabajamos para que Salta siga siendo el polo de museos más importante del Norte, e hicimos y haremos importantes inversiones en ellos y crearemos nuevos espacios.

Otro eje importante que llevamos adelante es el fortalecimiento de las industrias culturales.

Nuestro Mercado Artesanal se ha instalado como un polo productivo y trabajaremos para articular la Red de Mercados Artesanales de toda la Provincia.

Destaco a los cuerpos estables. El Ballet Folclórico fue premiado en 2023 como el mejor ballet de la Argentina, lo que se suma a los premios recibidos por los distintos cuerpos estables salteños.

La Escuela Oficial de Ballet de Salta implementó la Estructura Curricular que permite certificar los trayectos aprobados.

La Orquesta Infantil y Juvenil de Salta realizó acciones que incluyen a niños, niñas y adolescentes de la Provincia.

Seguiremos trabajando codo a codo con nuestros cuerpos estables.

Nuestra Orquesta Sinfónica nos sigue enorgulleciendo, con un nuevo concurso para su director y el excelente nivel de sus presentaciones.

Señoras y señores legisladores, en mi primer mandato, en el que tuvimos que enfrentar juntos una pandemia, realizamos la mayor inversión en Salud de las últimas décadas, priorizando y federalizando el sistema sanitario en infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y recursos humanos.

La crisis económica por la que atraviesa el país llevó a que tengamos faltantes de insumos y medicamentos en los hospitales, pero hoy hemos regularizado esta situación. Estuvimos cubriendo con fondos provinciales los tratamientos de alto costo de quienes sufren enfermedades graves o poco frecuentes y que históricamente los recibían del Gobierno Nacional.

En efecto, todas las áreas operativas de la Provincia fueron dotadas de nuevos equipamientos médicos como ecógrafos, electrocardiógrafos y desfibriladores, a fin de mejorar la calidad de la atención en los pacientes. Hoy el 80% de los hospitales cuentan con modernos equipos de Rayos X digital, que reemplazan al viejo sistema de diagnóstico por placas radiográficas y que permiten trabajar en red, dentro del establecimiento y hacia otros de mayor complejidad.

Se incorporó equipamiento para el análisis de biología molecular en los hospitales Papa Francisco, Arturo Oñativia, Materno Infantil, Señor del Milagro y San Vicente de Paul.

También, un tomógrafo al Hospital Papa Francisco y un angiógrafo al San Bernardo.

Este año concluiremos con los trabajos para la instalación del Resonador Magnético en el Hospital de Oran, el primer equipo de este tipo en un hospital público de Salta.

Desde el inicio de la gestión sumamos 92 ambulancias de diferente complejidad. Una de ellas es la pediátrica neonatal, el rodado más equipado del país, operativa en el Hospital Materno Infantil.

Además, incorporamos vehículos utilitarios para el traslado de pacientes con enfermedades crónicas.

Quiero hacer un breve resumen de algunas obras de infraestructura para Salud de estos últimos 4 años: en Orán y Tartagal, se inauguraron nuevos Centros Modulares con consultorios para diversas especialidades y tratamiento oncológico. En Orán, ya funciona un servicio de diálisis.

Adelanto que también habrá un nuevo servicio de diálisis en Tartagal, Cafayate y J.V. González.

Además, están operativos los nuevos servicios de alta complejidad de cirugía cardiovascular y neurocirugía, con el objetivo de evitar el traslado del paciente, resolviendo la asistencia en el lugar.

Inauguramos el primer Centro de Diálisis Peritoneal público del NOA en el hospital Materno Infantil, que brinda asistencia a niños con enfermedades renales crónicas y se habilitó un nuevo sector de Oncología para mujeres, que permitirá aumentar la capacidad de respuesta y la calidad del servicio.

En Metán pusimos en funcionamiento la Unidad de Terapia Intensiva para pacientes de alto riesgo.

Se realizan diferentes obras en los hospitales de Rosario de la Frontera, Rosario de Lerma, Metán, El Galpón, El Tala, Apolinario Saravia, La Viña, Oñativia, Señor del Milagro, Gral. Güemes, La Unión y Nazareno, para fortalecer la atención y seguridad en ellos y ya se culminó la construcción de la 2ª Etapa en el centro de salud de La Candelaria, que incorpora más servicios e instalaciones auxiliares.

Durante este año, se continuará con el avance en construcciones y remodelaciones en diferentes hospitales del Interior.

Son muy importantes las obras en el Hospital San Bernardo, una inversión de 28 millones de dólares en su refuncionalización y ampliación. Se construyen tres edificios nuevos para optimizar el servicio.

Asimismo, quiero destacar que creamos el Sistema Federal de Salud, con el sistema de “Historia Clínica Digital Única” que desarrollan informáticos salteños para optimizar los recursos del sector. Con esto se busca la gestión integral de salud, que englobará a los sectores públicos y privados, en un entrecruzamiento de información, que permitirá entre otras cosas, evitar la duplicidad de estudios a un mismo paciente, que puede ser valorado en un hospital y derivado a otro y recuperar costos.

Luego de 70 años sin avances, concluimos la refacción y refuncionalización del hospital Miguel Ragone en su primera etapa. Avanzamos ahora en la segunda, para optimizar servicios.

En esta nueva gestión, avanzaremos en desarrollar dispositivos de atención que permitan ampliar la cantidad de servicios, articulando con municipios y con Organizaciones No Gubernamentales.

En ciudades donde hay hospital con quirófano, cirujanos de la Capital efectúan cirugías generales y ginecológicas.

En el 2023, con estos operativos se atendió en 27 localidades, beneficiando a más de 20.000 personas, entre niños y adultos. Además, se realizaron 300 cirugías y se efectuaron 10.000 prestaciones de diversa índole. Vamos a continuar con este servicio.

En un tema que nos interesa especialmente, se construyeron tres Centros de Recuperación Nutricional en lugares claves como Santa Victoria Este, Tartagal y Embarcación, para que los niños puedan superar sus cuadros en el lugar de residencia.

En octubre del 2023 se puso en marcha la estrategia de Manejo Comunitario de la Desnutrición Aguda en 14 áreas operativas de San Martín, Rivadavia y Orán, comprendidos en la declaración de emergencia.

Se atendieron más de 1.500 niños con bajo peso, proveyendo a los hospitales cabecera de área operativa de 10.034 sachets de Alimentos Terapéuticos Listos para Usar. En 3 meses se logró la recuperación nutricional de más de 200 pacientes del norte, mientras que 1.151 continúan bajo tratamiento.

Se tuvo en cuenta y se adaptó la respuesta sanitaria desde el punto de vista intercultural, incorporando facilitadores originarios y agentes sanitarios de diferentes etnias, capacitándolos en acercar la salud a las comunidades.

Garantizamos atención de especialidades, con salidas programadas a diversas áreas operativas y el apoyo de los distintos programas para la atención en terreno y búsqueda activa de casos.

Como resultado de las políticas públicas aplicadas en los últimos 4 años para garantizar la equidad y el desarrollo de los salteños, hoy tenemos datos históricos sobre los índices que más han impactado.

Desde que asumí en 2019, la disminución de la tasa de mortalidad infantil bajó a un digito, iniciando en 2020 con de 10,6 por mil hasta llegar en 2023 al 7,6 por mil, siendo esta menor a la media nacional, que es de 8,4 por mil.

En igual sentido, la tasa de mortalidad materna llega a un registro también histórico, ubicándose por debajo de la media nacional, que es de 3,4 por diez mil, siendo la de Salta del 2.7 por diez mil.

Esto se logró porque se puso el mayor esfuerzo en nuestro norte, declarando la Emergencia Sociosanitaria, realizando inversiones para sostener la salud y la vida de las comunidades originarias, gracias a una labor de diferentes equipos que, en territorio, trabajaron codo a codo para lograr que no muera un salteño más por causas injustas y evitables.

No lo expongo con orgullo, sino con la certeza de haber iniciado un buen camino, que continuará.

En cuanto al Instituto Provincial de Salud, se intensificará el Programa “IPS Cerca de tuyo” que, con gran éxito, favorece el acceso a los servicios de especialistas en todo el Interior, donde reside más del 40% de los afiliados. Este Programa proyecta duplicar las 25 mil atenciones brindadas hasta ahora.

Dado que la mejor política en salud es la prevención, se pondrá en marcha el “Programa Mujer”, para la detección temprana de patologías, en especial de Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello Uterino.

Se ampliará el sistema de consultorios y vacunatorios en el Interior, garantizando el acceso a todas las especialidades sin cobro de arancel diferenciado.

Quiero señalar que, en aras de la necesaria reciprocidad con nuestros países vecinos, he instruido al ministro de Salud Pública que elabore un proyecto de Ley para el cobro de las atenciones sanitarias a extranjeros en nuestro servicio de Salud, garantizando en todos los casos, la atención de emergencia. Un decreto de necesidad y urgencia que establece que aquellos extranjeros que no viven fehacientemente en Salta deben pagar el servicio de salud público que se le brinda en la provincia. Esta no es una medida arbitraria, en caso de necesidad y humanidad serán atendidos.

Estamos vacunando contra el dengue, siendo Salta una de las primeras provincias en contar con un plan de vacunación gratuito, con dosis adquiridas con recursos provinciales para ser aplicadas en San Martín, Orán y Rivadavia.

Señoras y señores legisladores, tenemos un gran compromiso con la producción y las actividades económicas que son generadoras de empleo y desarrollo.

Trabajamos para potenciar todas las cadenas de valor que tenemos en la provincia, acompañando al pequeño productor, al emprendedor, a la PyME, con reglas claras y seguridad jurídica para los inversores.

Con respecto a la agroindustria, estamos siempre luchando para abrir nuevos mercados a nuestras producciones, y para evitar gravámenes que limiten su crecimiento, como ya ha pasado, oponiéndonos tajantemente a la posibilidad de que se grave con retenciones a nuestras economías regionales.

Vamos a defender los intereses salteños contra cualquier circunstancia que los perjudique. Salta es una importante productora de bioetanol a partir de la caña y participa de la Liga Bioenergética de Provincias, a través de la cual impulsamos un proyecto de ley superador a la ley actual. Buscamos darle el impulso que necesita esta importante actividad industrial que agrega valor a nuestra producción primaria.

Para el impulsar el desarrollo agroindustrial y de todas las cadenas productivas, estamos poniendo a punto el Parque Industrial de Rº de la Frontera, estratégico para esa actividad y hemos provisto con energía eléctrica al Parque Industrial de Metán, otra obra clave para el desarrollo económico de la región y para el trabajo de miles de salteños.

Mientras tanto seguimos potenciando a los parques industriales de Salta y Güemes.

Continuaremos con las obras del Nodo Logístico Güemes, vitales para integrar el transporte de carga por camión con el ferrocarril, reduciendo costos logísticos y aumentando competitividad al sector productivo.

Hemos avanzado en su primera etapa gracias a obras financiadas por la Nación. En este nuevo contexto, es fundamental la articulación público-privada para su finalización. Actualmente nos encontramos reformulando el esquema de desarrollo del proyecto, para que el financiamiento y la ejecución de esta potente infraestructura, sea realizada por el sector privado sin alterar los plazos de ejecución establecidos.

Entendemos la importancia de la actividad minera en nuestra Provincia. Salta tiene ahora la Presidencia del Comité Regional de la Mesa del Litio y se posiciona a nivel mundial como una jurisdicción atractiva para las inversiones, gracias a su seguridad jurídica, potencial geológico y eficiencia administrativa, pero también por contar con la licencia social. Todo, resultado de una política de Estado mantenida a través del tiempo y potenciada por el Plan de Desarrollo Minero 2030.

La minería representa hoy 5.500 puestos de trabajo directos, de los cuales casi un millar son ocupados por mujeres, y 20.000 indirectos. Y hay 497 proveedores locales inscriptos en el Registro Provincial.

Mencionaré algunas obras relacionadas con el impulso al sector minero.

La construcción de una planta compresora de gas en la cabecera del gasoducto La Puna, que ya se inició con inversión privada, aumentará su capacidad de transporte y del gasoducto Fénix.

Señoras y señores legisladores, en cuanto al litio, entrarán en producción durante este año 4 grandes proyectos que, se estima, generarán más de 76 mil toneladas de distintos compuestos industriales. Significaron una inversión de 2.897 millones de dólares. Hoy Salta está a la cabeza en desarrollo exploratorio de litio: tiene 7 proyectos con planta piloto y 28 en exploración avanzada.

Recientemente, los gobernadores de la Mesa del Litio y la Secretaría de Minería de la Nación firmamos un convenio de cooperación con la empresa EUSATI GmbH, para producir hidróxido de litio con los más altos estándares de sustentabilidad y planificar el desarrollo de la cadena de valor del mineral en la Argentina para el mercado europeo.

Otros minerales, como el oro, se han posicionado en la Provincia como el segundo complejo exportador. Hemos anunciado con Catamarca y San Juan, la Mesa del Cobre, para trabajar de manera conjunta en desarrollar proyectos como Taca Taca que pueden cambiar la matriz productiva, dinamizar nuestra economía y generar más empleo y proveedores.

Señoras y señores legisladores, también el turismo tiene gran potencial económico y de generación de trabajo para los salteños. Al él se vinculan más de 55 mil puestos de trabajos directos e indirectos.

En 2023 la cantidad de turistas fue 2.397.678, es decir 18,9% superior al inicio de mi gestión, duplicando también el pernocte promedio del turista. En el 2021 lanzamos el Plan Estratégico de Turismo 2027 “Liderar”, que marca el rumbo para los próximos 5 años, y que tiene como objetivo superar los 2.700.000 turistas al 2027.

En plazas hoteleras se reflejó un crecimiento de más del 16%.

Salta es el eje del tránsito aeroportuario del Norte argentino. Las gestiones que realicé permitieron empezar a recuperar rutas aéreas luego de la pandemia; logramos la ruta a San Pablo y recuperamos la de Lima. Actualmente tenemos conectividad directa con todas las regiones del país, alcanzando 110 frecuencias semanales.

En ese marco, el año pasado, en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes comenzaron las obras de ampliación y remodelación que permitirán duplicar la capacidad de pasajeros y que el aeropuerto sume un 65% más de superficie. El plazo de ejecución es de 25 meses y la inversión, de casi 17 mil millones de pesos a cargo del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

En todas las ediciones del programa PreViaje, Salta fue el destino más elegido de la región Norte y se ubicó entre los 5 destinos más elegidos de todo el país.

El turismo también es para que los salteños tengan lugares para visitar. Gestionamos una red de espacios verdes, gratuitos, accesibles y recreativos, para conectar a los salteños y visitantes con la naturaleza y mejorar su calidad de vida. Al Parque Bicentenario y el de la Familia, sumamos el Parque Sur.

Los Parques Urbanos, tuvieron una amplia oferta de prácticas deportivas gratuitas. Se impartieron clases a más de 70 mil salteños y turistas, con un estimado de más de un millón de visitantes.

A inicios de este año se inauguró El Préstamo, Camping y Parque Acuático, con el que cumplimos la promesa de ejecutar la 1ª etapa de obras de desarrollo de Cabra Corral y el Valle de Lerma. Es la mayor infraestructura del Norte argentino en esta temática y genera nuevos empleos. Decidimos que los niños menores de 10 años, los jubilados y pensionados tendrán entrada gratuita hasta el fin de la temporada.

En el hotel Termas de Rosario de la Frontera ejecutamos obras de puesta en valor para recuperar habitaciones.

En el Tren a las Nubes, ícono turístico de Salta y del país en el mundo, crecimos en 49 salidas con relación a la histórica marca de 160 del 2019.

Con la construcción del Centro de Convenciones en Cafayate, promoveremos el Turismo de Reuniones, beneficiando a las comunidades que integran la Ruta del Vino para generar nuevas fuentes de trabajo. Salta será la primera provincia con dos Centros de Convenciones de gestión estatal.

El Teleférico San Bernardo es uno de los servicios de transporte aéreo mejor posicionado del país y con mayor volumen de pasajeros. Ahora avanzamos con el proyecto Ala Delta, que consta de dos etapas: la nueva estructura para la góndola que conectará la cima del cerro San Bernardo con la del Aladelta y la de las obras complementarias. Nos posicionará como el sistema más moderno del país. La obra empezará a funcionar el 8 de marzo.

Para nosotros es fundamental que todas las cadenas de valor que se desarrollen en la Provincia permitan también el crecimiento y consolidación de miles de emprendedores y pequeñas empresas.

En este sentido, abrimos la Escuela Pública de Emprendedores, un programa de formación y capacitación de emprendedurismo, registro de marcas y patentes, finanzas, marketing y ventas en redes sociales, e instalamos un polo socio productivo emprendedor y de oficios en la Capital, con una gran variedad de capacitaciones gratuitas de alta demanda. Ya egresaron de él más de 2100 personas.

La Feria Potencia Emprende, que procura ser un canal de venta y sinergia entre los emprendedores, convocó en 2023 a emprendedores de 56 municipios que expusieron ante más de 260 mil visitantes. En 2024 queremos realizar dos ediciones en la Capital y una en el Interior.

En otro orden, no quiero dejar de hacer una referencia al cuidado del ambiente.

Defensa Civil y Bomberos de la Policía han incorporado móviles y elementos de trabajo por más de 1000 millones de pesos, para reducir drásticamente las consecuencias de los incendios, junto a la tarea preventiva y estamos capacitando brigadistas para la atención de diferentes siniestros.

Seguiremos apoyando a los municipios en la gestión de residuos sólidos urbanos, asesorando en los proyectos de financiamiento, capacitando y desarrollando cooperativas de separación de residuos.

Señoras y señores legisladores, en relación a la promoción social y la asistencia a nuestros hermanos más vulnerables, permítanme señalar algunas acciones que llevamos adelante y fortaleceremos en este mandato.

Vemos como la inflación deteriora especialmente los ingresos y la vida de nuestros queridos viejos, y a muchos de ellos ya nos les alcanza ni para los remedios necesarios.

Nos interesa asistir a los jubilados que cobran la jubilación mínima, en la compra de medicamentos que utilizan y para ello destinaremos distintos recursos, entre ellos un fondo solidario, con dos aportes -uno en marzo y otro en junio- provenientes de los haberes de las autoridades políticas de rangos superiores. Oportunamente daremos a conocer la metodología a implementarse. Y también evito a los poderes Legislativo y Judicial.

En memoria de mis propios padres, pero también en la conciencia de mi obligación moral como mandatario, desde el inicio de mi mandato bregamos por la consolidación y los derechos de las personas mayores, para velar por que tengan calidad de vida, respeto y dignidad.

La Universidad Abierta de la Tercera Edad brinda talleres para formación, recreación y socialización, lo que también sucede con el Coro Provincial de las Personas Mayores. Ambos tendrán continuidad este año.

Creamos una opción especial en la línea 148, para asistir a los adultos mayores en diferentes gestiones.

La Tarjeta De Abordaje Integral Salteña brindó contención a casi 7 mil personas en extrema vulnerabilidad de entre 40 y 65 años.

También fueron exitosas las políticas de promoción de microemprendimientos. En este sentido, con el Banco de Herramientas, se dio respuesta a una fuerte demanda de proyectos productivos con herramientas y maquinarias, alcanzando emprendedores salteños en situación de vulnerabilidad en diferentes localidades de la Provincia. Con Microcréditos fortalecemos al sector de autoempleo de la economía popular para financiar capital de trabajo, materias primas, insumos e inversiones en equipamiento y herramientas.

La atención a la niñez más necesitada también es parte de nuestras prioridades.

Con los 87 Centros de Primera Infancia brindamos atención integral con estimulación social, afectiva y cognitiva, atención pedagógica, alimentación saludable, recreación y asesoramiento familiar, a niños de 6 meses a 4 años.

Durante mi primera gestión, llevamos adelante el programa UNIR, que constituye una estrategia de prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de las infancias, con prestaciones a familias vulnerables en Rivadavia, San Martín y Orán, en donde se declaró la emergencia sociosanitaria.

Ordenamos inversiones para dotar de energía eléctrica a familias de comunidades originarias, distribuidas en Orán, Tartagal y Rivadavia, acción que continuará este año.

Creamos el programa de becas “Maxi Sánchez”, un apoyo económico para estudiantes originarios de San Martín, Orán y Rivadavia para continuidad de estudios en la UNSa.

Buscaremos desde las gestiones con Nación concretar la continuidad de estos programas, que benefician el desarrollo y contención de nuestros hermanos más vulnerables, pero aún estamos en conversaciones.

El Gobierno de Salta, al margen de estas gestiones, no dejará desguarnecidos en sus necesidades básicas a los salteños más desprotegidos.

Durante el 2024 continuaremos asistiendo de manera presencial y telefónica a las personas que sufren violencia familiar y de género y tenemos previsto ampliar el servicio de asistencia para ser permanente.

En otro orden, pero en el mismo sentido, Salta es sede de grandes eventos deportivos y con sus políticas sociales llegamos a miles de deportistas salteños que son los grandes protagonistas. Fuimos escenario de partidos de la Copa Argentina y amistosos internacionales en varios deportes.

Salta participó en Los Juegos Nacionales Evita, obteniendo logros deportivos destacados. En estos últimos 2 años, más de 1.500 deportistas salteños pasaron por los juegos más federales del país.

Fuimos sede de los Juegos Deportivos del Norte Grande y de los Juegos Paradeportivos.

Más de 3.000 niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes y adultos mayores pasaron por las colonias de vacaciones de verano e invierno en El Legado Güemes. Y con respecto a que el Polo Deportivo Legado Güemes se concrete, es una decisión política. La obra deportiva más importante de Salta de los últimos 25 años será una realidad en mi gestión.

En el sector de deporte social, se llevarán a cabo obras en la pista, tribuna y estacionamiento, incluyendo la rehabilitación y mejora de espacios existentes y la creación de infraestructura para nuevas disciplinas.

El sector dedicado al alto rendimiento incluye la recuperación de la pista de atletismo, la refacción del edificio, la refuncionalización del gimnasio con renovación del equipamiento. También se prevén mejoras en el estadio y microestadio Delmi, como la construcción de tribunas, equipamiento de apoyo, mejoras en los pisos y suelos, una piscina olímpica y una cancha techada.

Señoras y señores legisladores, en Seguridad implementamos una nueva lógica de trabajo policial con mayor cobertura territorial. Creamos 8 nuevas Unidades Regionales de la Policía y la Dirección Investigativa de Ciberseguridad. Inauguramos 4 nuevos edificios policiales, refaccionamos 6, creamos 12 nuevas secciones de Unidades Especiales de la Policía en el Interior; creamos 5 Bases Operativas y recategorizamos 5 dependencias para que tengan más recursos.

Concluirá la ampliación del internado de la Escuela de Cadetes General Martín Miguel de Güemes y realizaremos mejoras edilicias en la Escuela de Suboficiales, entre otras obras.

Ampliamos el Servicio de Videoprotección con 867 nuevas cámaras de seguridad domos y fijas de última generación. Monitoreamos la Provincia con 2.076 cámaras y superaremos las 3.200. Sumamos inteligencia artificial con 54 cámaras lectoras de patente y 18 de reconocimiento facial. Incorporamos 100 bodycams para procedimientos policiales y 56 cámaras de distintas características para Orán.

Se ha trabajado en un abordaje integral, territorial e interdisciplinario para construir seguridad ciudadana, articulando acciones con referentes institucionales y vecinos. Capacitamos más de 15.000 jóvenes en adicciones, grooming, ciberbulliyng y trata de personas, tarea que continuará por su importancia.

Capacitaremos en prevención del consumo problemático y aspectos legales en los dispositivos de alojamiento de jóvenes en conflicto con la ley penal, como acompañamiento en el proceso de reinserción social y gestionaremos capacitaciones de organismos nacionales e internacionales sobre la lucha contra la narcocriminalidad para policías y penitenciarios.

Incrementamos la flota policial con 201 nuevas unidades y también del Servicio Penitenciario con un furgón de traslado y 2 camionetas. Vamos a sumar 40 nuevas camionetas al parque automotor policial y realizar obras de refacción en 20 dependencias policiales de la Capital e Interior y potenciar el servicio de seguridad en Pichanal, Cafayate y Las Lajitas con la creación de las nuevas Divisiones de Infantería.

Potenciaremos el servicio de seguridad en Pichanal, Cafayate y Las Lajitas con nuevas Divisiones de Infantería.

Crearemos en el norte provincial Subdirecciones Generales de Investigaciones y de Drogas Peligrosas.

Incorporaremos a la fuerza activa a más de 750 agentes y 95 Oficiales subayudantes e incorporar a la carrera policial a más de cien aspirantes a agentes en la nueva Escuela de Suboficiales de Embarcación que inicia el primer año lectivo.

Crearemos en el norte Subdirecciones Generales de Investigaciones y de Drogas Peligrosas para potenciar la lucha contra delitos complejos.

Crearemos una Base Operativa Norte para intervenciones en dependencias carcelarias de Orán y Tartagal.

Quiero destacar la necesidad de que la Nación refuerce la frontera norte del país. Salta tiene límites con 3 naciones hermanas en una vasta extensión y, en el marco de las competencias nacionales, se debe reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.

Señoras y señores legisladores, este año también queremos trabajar en conjunto en la modificación del Código Civil y Comercial, con cambios que generarán mayor celeridad y transparencia en los procesos.

Con relación a algunos aspectos que me gustaría señalar, avanza el nuevo edificio de la Ciudad Judicial de Orán para descentralizar el servicio de justicia en la zona norte salteña y optimizar su funcionamiento.

Señoras y señores legisladores, el Estado Provincial presta diferentes servicios a los salteños.

En primer lugar quisiera referirme al transporte urbano.

Durante mi primer mandato se sumaron 210 coches 0km y se reforzó la flota con la compra de otros con hasta 4 años de antigüedad.

Realizamos operativos de inscripción y renovación del Pase Libre para estudiantes y jubilados. Se acercaron las oficinas de SAETA a los municipios, permitiendo que miles de estudiantes, jubilados y pensionados puedan actualizar su beneficio en su localidad. Se realiza por autogestión, las 24 hs., beneficiando a más de 143 mil estudiantes de toda el área metropolitana, La Caldera y el Valle de Lerma. Destaco el gran esfuerzo financiero realizado para poder seguir manteniendo estos beneficios. Se ha establecido un límite adecuado en la cantidad de pasajes gratuitos para optimizar la prestación, pudiéndose contemplar casos específicos.

Desde el Gobierno de Salta, siempre estuvimos mejorando el servicio. Contamos con recarga virtual de saldo, y a ello se suma la aplicación de SAETA, para conocer la ubicación de los colectivos en tiempo real.

Pusimos en marcha nuevos servicios y hace poco inició sus prestaciones el de Coronel Moldes-Capital, que pasa por puntos turísticos del camping El Préstamo y el puente del Dique Cabra Corral con unidades O Km, con accesibilidad y servicio de internet gratuito. Transporta en promedio unos 2200 pasajeros por día.

La implementación del boleto único permite trasladarse entre distintos corredores de manera más económica, sin tener que abonar cada vez que cambien de unidad.

La Nación eliminó el Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba al transporte público de pasajeros por automotor urbano y suburbano del interior del país a través de transferencias realizadas desde el Estado Nacional, tornando extremadamente difícil la situación.

Por ello, Salta dejará de recibir 790 millones de pesos mensuales en el subsidio del transporte público, lo que nos pone en serios aprietos al Gobierno de Salta y a los salteños en cuanto a su costo.

Se han retirado los subsidios al Interior, pero se han mantenido en el AMBA. Este tipo de medidas profundizan las asimetrías históricas que vivimos entre Capital Federal, Buenos Aires y las provincias del Interior y ponen al federalismo como una mera declaración.

Los cambios devenidos del retiro de subsidios al transporte por parte de la Nación nos obligan a reformulaciones del sistema y vamos a enviar un proyecto a la Legislatura para declarar la emergencia del transporte. Necesitamos, en ello, reevaluar ingresos y los costos. Con un esfuerzo grande de todos los salteños, seguiremos manteniendo, en el esquema de gratuidades de la forma que antes detallé.

Pusimos en marcha, como opción de transporte, el tren Gesta Gaucha que une Campo Quijano – Salta – General Güemes. Inicié las gestiones para que el servicio llegue a Coronel Moldes.

Señoras y señores legisladores, los salteños hemos acordado y ratificado en las urnas la dirección y las metas que queremos conseguir para un mejor destino común, porque como se señala sabiamente: “no hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige”.

Entendimos que muchas veces no se trata de detenerse en buscar culpables o justificarse que por ellos no hay respuestas a demandas esenciales de nuestro pueblo, sino que ponemos el horizonte y el máximo esfuerzo en encontrar soluciones.

Pueblo y Gobierno seguiremos trabajando juntos y la construcción de esa manera de obrar es diaria, porque los tiempos actuales nos obligan a ser creativos, prácticos, buscándole la vuelta a los problemas para salir adelante.

La lucha frente a grandes desafíos; el esfuerzo, la solidaridad, el amor a nuestra tierra bendita, son características que nos definen y también algunas de nuestras mayores fortalezas.

Por mi pueblo, por la capacidad de cada salteño, es que soy optimista frente a cada nueva situación difícil que la vida nos presenta y es su apoyo, su aliento, allí en cada rincón de la Provincia a donde llegué, lo que me da fuerzas cada mañana, siempre dispuestos a ver un problema como un muro a derribar.

Me apoyo también en mi fe en Dios, en mi devoción a nuestros Santos Patronos y en el amor de mi familia.

Hay que tener la humildad de escuchar a todos, de no creerse el único poseedor de la verdad. En ello, invito a todos; al Pueblo y a sus representantes, a las entidades intermedias, a los gremios, a las organizaciones sociales y barriales, a las diferentes fuerzas políticas, a seguir siendo parte de esta construcción de una Salta mejor, que va más allá de circunstancias de la coyuntura.

No se puede concebir un Argentina grande sin federalismo. El Gobierno Nacional debe tener en cuentan las necesidades y particularidades de las provincias, para que prime no sólo la igualdad sino la equidad.

Nada se construye desde la soberbia y los agravios. Esto nunca nos llevó a buen puerto. Es preciso un gran acuerdo nacional entre las provincias y la Nación que deje atrás los insultos y las descalificaciones. Que mire hacia adelante y que nos permita establecer compromisos firmados por ambas partes, que brinden previsibilidad. No podemos perder una nueva oportunidad.

Es fundamental para nuestro desarrollo que la Nación dé continuidad a obras iniciadas y comprometidas como el Gasoducto Norte, que los argentinos de la región necesitan para calefaccionar sus casas en invierno y las empresas para seguir produciendo; la Ruta Nacional Nº51, que brinda una alternativa de salida a la producción del Norte por el puerto de Antofagasta; la Ruta Nacional 9/34, por la que circula la producción y de cuyo estado dependen las vidas miles de provincianos, que son argentinos y que la recorren diariamente para vivir, pasear o comerciar. Estos son pocos ejemplos de tantas obras y servicios para las provincias que se han suspendido.

El federalismo no se declama, se concreta en hechos, acciones y obras.

La defensa de los derechos históricamente vulnerados y de la reversión de las asimetrías generadas por falta de políticas federales, es una bandera irrenunciable para este gobernador.

Desde el Norte fundador de la Patria, pedimos no olvidar la Argentina profunda. Porque no se perjudica a gobernadores si no se realizan obras necesarias o se cortan fondos para la educación, la salud, la población más vulnerable, que el Estado Nacional también tiene la obligación irrenunciable de sostener, sino a los hombres, mujeres y niños que no merecen tener subordinado su destino a ideologismos y fundamentalismos políticos.

Argentina necesita entrar en una etapa de reconciliación, de encuentro, de búsqueda de coincidencias y no de extremar posturas inflexibles, sino de privilegiar el diálogo.

No busquemos enemigos entre nosotros. Nuestro enemigo en común es la pobreza que crece y el odio que separa y con ellos es la lucha.

Salteños, tenemos todo lo que el mundo necesita, somos un gigante dormido. Aquí está el motor productivo para que el país crezca y entren las divisas para el crecimiento.

Salteños, cuento con todos ustedes. Ustedes pueden contar conmigo.

Muchas gracias.