El gobernador recorrió las instalaciones del Mercado San Miguel tras el incendio

Gustavo Sáenz, junto al ministro de Seguridad, Marcelo Domínguez, recorrieron el Mercado San Miguel luego del incendio que afectó el lugar durante la madrugada de hoy. El mandatario estuvo acompañado por el administrador José Pepe Muratore, con el cual se fundió en un fuerte abrazo. Inclusive se pudo observar la angustia en el rostro de Muratore surcada por algunas lágrimas por la complicada situación que les toca atravesar.

Luego de observar el Mercado San Miguel por espacio de unos diez minutos, Sáenz habló con los periodistas que desde horas muy tempranas realizaron la cobertura de todo lo sucedido desde las 4 de la mañana. «Venimos a solidarizarnos con todos los afectados, sabemos que todos ellos llevan el pan a sus casas con el trabajo en el Mercado San Miguel. Nos vamos a poner a disposición para trabajar todos juntos en la reconstrucción del lugar», señaló el mandatario antes de ingresar por la calle Avenida San Martín.

Los puesteros que estaban en el lugar aplaudieron la llegada de Sáenz, el cual se mostró preocupado por lo ocurrido desde la madrugada. “Apenas me enteré de lo ocurrido no dudé un instante en llegarme hasta acá y ponerme a disposición de José Muratore con quien trabajé durante muchos años desde que fui intendente. Se de la calidad humana de él y de todos los puesteros que llevan el sustento diario a sus casas”, indicó.

El mandatario salteño señaló que al ingresar al Mercado San Miguel se encontró con una “situación desoladora». Y agregó: “Es muy triste la situación, he acompañado muchísimo al Mercado San Miguel y a los puesteros cuando me tocó ser el intendente de la Ciudad de Salta y conozco a cada uno de ellos, sé de su trabajo diario, y vamos a acompañar a cada uno de ellos junto a Emiliano Durand con el cual ya me comuniqué”.

Sáenz felicitó el trabajo realizado por Seguridad. “Quiero resaltar el gran trabajo realizado por los Bomberos de la Policía de Salta, de la Policía, y Defensa Civil, los cuales realizaron un gran trabajo para extinguir las llamas. Acá lo importante es que no hubo que lamentar la pérdida de ninguna vida”.

El gobernador dijo que la parte más afectada por el incendio de esta madrugada (se habla de un 50 por ciento del Mercado San Miguel) es la del ingreso por la calle Urquiza y la parte vieja. Ahora hay que realizar todos los peritajes, saber cómo comenzó el incendio, y empezar con la ayuda a cada puestero que se vio afectado y que tuvieron pérdidas totales. Los vamos a acompañar. Quiero que sepan que tienen a un Gobernador a su lado”

El mandatario salteño señaló que no cree en algo intencional. “Si bien todavía faltan que los peritos realicen el peritaje correspondiente, por lo que hablé con Pepe Muratore no se trataría de algo intencional. No hay que abrir ninguna hipótesis y tampoco descartar ninguna. Hay que dejar trabajar a los peritos y a la Justicia y serán ellos los que determinen cómo sucedieron los hechos”.

“Todos estamos viviendo momentos difíciles, pero trabajando de manera conjunta vamos a poder sacar esto adelante. Cuando me enteré de la situación esta madrugada no dudé un segundo: voy para allá a primera hora, dije, y acá estoy”, señaló el mandatario para luego agregar que “no tengo ningún tipo de inconvenientes de reunirme con los puesteros; siempre tendrán a disposición a este gobernador que los acompañará”.

Para finalizar, Gustavo Sáenz, volvió a reiterar el gran trabajo que de manera coordinada realizaron los Bomberos de la provincia, los Voluntarios y la Policía de Salta. “Hay que aplaudirlos a cada uno de ellos por el trabajo que hicieron”; y dejó un mensaje para los puesteros del Mercado San Miguel: “Se del trabajo que hacen, se que desde acá sale el sustento de cada una de sus familias por eso los vamos a ayudar con todo lo que esté a nuestro alcance”.